Рубль на торгах в среду заметно подешевел к доллару и евро

Рубль вечером в среду, 15 апреля, снизился к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти.

Как пишет "Интерфакс", доллар и евро существенно дорожают, торгуясь на Московской бирже на максимумах за неделю.

К 19 часам по московскому времени курс доллара составил 75 рублей 19 копеек, что более чем на два рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил около 82 рублей, подорожав на 1 рубль 85 копеек.

Рубль дешевеет вслед за нефтью, которая демонстрирует очередной обвал на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за пандемии коронавируса.

Индекс Мосбиржи упал более чем на 5 процентов. Он опустился ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля. Индекс РТС упал почти на 8 процентов.

По итогам торгов в среду существенно снизились и фондовые индексы стран Западной Европы, потеряв от трёх до пяти процентов.

Это связывают с влиянием на настроения инвесторов заявлений Международного валютного фонда. Согласно его выводам, мировая экономика в нынешнем году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии.

Кроме того, в среду Международное энергетическое агентство представило доклад, в котором говорится, что мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. В апреле спрос, по оценкам агентства, упадёт на 29 миллионов баррелей в день - по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень 1995 года.