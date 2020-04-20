Опубликовано новое видео издевательств над заключенным в Кузбассе

Появилось новое видео с издевательствами над заключенными в СИЗО №4 города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Запись в распоряжение редакции Сибирь.Реалии передала правозащитная организация "Сибирь правовая".

На записи сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заходят в камеру, один из них заставляет заключенного несколько раз докладывать о готовности камеры к обыску. Он требует: "Громче!", а потом арестанта бьют по лицу чем-то похожим на тряпку. Затем заключенного заставляют бриться "на сухую" и одновременно вслух отсчитывать 30 секунд. В это время сотрудники СИЗО проводят в камере обыск.

По данным правозащитников, видео, как и опубликованные ранее, снято три года назад. На записи видна дата 18 апреля 2017 года.

Предыдущее видео с издевательствами в этом СИЗО правозащитники опубликовали в середине апреля. На нём сотрудник ФСИН заставлял заключённого приседать, бил его по шее и после этого требовал отжиматься от пола и считать вслух.

2 января видеофайлы с издевательствами над заключёнными СИЗО №4 города Анжеро-Судженска поступили на горячую линию Gulagu.net. На следующий день пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что сотрудники, причастные к издевательствам, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.

21 января сообщалось, что в Кузбассе задержаны сотрудники ФСИН, издевавшиеся над заключёнными в СИЗО №4 в Анжеро-Судженске.