Облагородить помойки! Артемий Троицкий открывает коробку с призраками

Хедлайнеры сто пятьдесят шестого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, работающие с британской фирмой звукозаписи Ghost Box Records. Рок-критик Артемий Троицкий объясняет: эти ребята производят нечто музыкально-зыбкое на грани мистики, науки и ностальгии. Как написала однажды The Guardian, "купив релиз лейбла Ghost Box, вы попадаете в иной мир".​

Мировая индустрия звукозаписи, если не считать нескольких транснациональных холдингов-гигантов, связанных с кино и электронными медиа (Warner, Sony, Universal...), хрупка и уязвима. Этот типичный "малый" (иногда на грани "среднего") бизнес неизбежно и жестоко страдает от нынешнего кризиса. Но и среди типичных независимых фирм, которые можно сравнить со средних размеров несетевыми магазинами, имеются совсем маленькие "бутики" – изысканные, с небольшой, но верной клиентурой. Как они выживают в нелёгкую годину, сказать трудно: с одной стороны, прибыли наверняка падают до нуля; с другой – их накладные расходы тоже невелики. Расскажу сегодня об одном таком крошечном, но заметном предприятии.



Фирма грамзаписи Ghost Box Records ("Коробка призраков") основана в Лондоне в 2004 году музыкальным продюсером Джимом Джаппом и – первый сюрприз! – графическим дизайнером Джулианом Хаусом. Поначалу лейбл GB издавал только собственные проекты Джаппа (The Belbury Poly) и Хауса (The Focus Group). Но и этого было достаточно, чтобы журналисты и критики оповестили музыкальный мир о рождении нового стиля, который музыковед и социолог Саймон Рейнольдс в 2006 году окрестил научным словечком hauntology.

Toi Toi Toi с композицией A Travel Agent’s Dream

Тут всё непросто: слов haunt, haunted в русском языке нет, это чисто английская бытовая мифология. Проще всего перевести как "преследование с того света"; haunted house, например – это "дом с привидениями". Термин hauntology впервые употребил французский философ Жак Деррида, когда писал, что "марксизм преследует западное общество из гроба". Какое отношение это "потустороннее" имеет к музыке? А такое: отцы-основатели Ghost Box провозгласили, что их сочинения вдохновлены 1) английским оккультизмом; 2) музыкальными и звуковыми экспериментами английских композиторов 1940–1950-х годов; 3) саундтреками фильмов ужасов и научно-фантастических телесериалов того же винтажного периода.

The Focus Group с композицией New Toytown Walk

С годами "хаунтология" стала заметным явлением в модной музыке, захватив не только эксцентриков-электронщиков вроде джентльменов из "Коробки призраков" и их земляка Лейланда Кирби (The Caretaker), но и звезду дабстепа Burial, и популярнейшего американского ретрушника Ариэля Пинка с группой Haunted Graffiti. Репертуар лейбла концептуально не изменился, но географически и стилистически расширился. Сегодня представлю вам 5 актуальных альбомов лейбла Ghost Box, с номера 027 по номер 031, выпущенных в 2017–2019 годах.

The Belbury Circle исполняют Forgotten Town

ToiToiToi – псевдоним берлинского электронщика Себастиана Каунца. Это первый немецкий альбом G​B, и второй у автора. Толика чёрного юмора всегда присутствует у адептов hauntology, но здесь глумливое настроение проявляется особенно чётко; пьеса "Сон агента из бюро путешествий" – хороший пример. Джулиан Хаус продолжает оформлять все издания Ghost Box в своём фирменном стиле и не забывает о музыке. Его шестой альбом, как и предыдущие, записан в традициях английской library music - мелодичных инструментальных пьес, предназначенных для озвучки телепередач и рекламы. "Новая прогулка по игрушечному городу" – характерный пример смеси милого, беспечного и зловещего. The Belbury Circle – первая совместная работа основателя GB Джима Джаппа (The Belbury Poly) и постоянного артиста лейбла Джона Брукса (он же The Advisory Circle) при участии Джона Фокса – в прошлом солиста знаменитых Japan. "Забытый городок" – редкий вокальный трек в практике унесённых призраками.

Beautify Junkyards с песенкой Sybil’s Dream

Новейшее и самое экзотическое приобретение Ghost Box – португальский дуэт Beautify Junkyards в составе Риты Виан и Жоао Кирона. Название ("Облагородить помойки"), скорее, подошло бы панк-группе, но лиссабонцы играют мечтательный синти-поп. "Невидимый мир" – их третий альбом, и первый, вышедший за пределами Португалии.

The Advisory Circle. Be Seeing You!

Уже упомянутый Джон Брукс, пожалуй, самый доступный из артистов Ghost Box Records. Его музыка ассоциируется у меня, прежде всего, с европейским инструментальным "диско" 1970-х годов – вроде памятных советскому народу ансамблей "Зодиак" и Space. Незамысловатость музыки на альбоме "Способы видеть" компенсируется концептуальностью: это как бы звуковая иллюстрация к трактату (французского опять же) поп-философа Жана Бодрийяра об искусстве фотографии.

Вот так примерно протекает жизнь среди привидений. Очень надеюсь, что сама Ghost Box не превратится в фирму-призрак!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 156):

1. Kurt Vile (USA). Loading Zones, LP Bottle In It

2. Algebra Suicide (USA). Horizon, LP Still Life

3. Les BOF! (UK/France). Jezebel, LP Voila!

4. Vera Sola (USA). Small Minds”, LP Shades

5. Toi Toi Toi (Germany). A Travel Agent’s Dream, LP Im hag

6. The Focus Group (UK). New Toytown Walk, LP Stop-motion Happening

7. The Belbury Circle (UK). Forgotten Town, LP Outward Journeys

8. Beautify Junkyards (Portugal). Sybil’s Dream, LP The Invisible World Of...

9. The Advisory Circle (UK). Be Seeing You! LP Ways Of Seeing

10. Escape-ism (USA). I’m a Lover (At Close Range), LP The Lost Record

11. Let’s Eat Grandma (UK). Whitewater, LP I’m All Ears

12. Let’s Eat Grandma (UK). Hot Pink, LP I’m All Ears

13. Acid Arab (France). Rimitti dor, LP Jdid