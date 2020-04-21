Трамп предложил первого посла США в Минске за 12 лет

Соединённые Штаты номинировали своего первого посла в Белоруссию за 12 лет.

Президент Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы американской миссии в Минске карьерного дипломата Джули Фишер. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу.

Решение Вашингтона стало еще одним сигналом потепления отношений между двумя странами, которые ухудшились в начале 2000-х годов.

Джули Фишер также занимала должности в НАТО и работала в России, Грузии и на Украине. Её кандидатуру в качестве посла в Минске теперь должен утвердить Сенат. Но пока не ясно, когда могут пройти слушания – в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса и планов, связанных с президентской кампанией в Штатах.

Американского посла в Минске не было с 2008-го года, когда белорусский президент Александр Лукашенко распорядился сократить дипломатический штат США в стране. Событию предшествовало введение Вашингтоном санкций в отношении Минска, которые назвали ответом на нарушения прав человека и политических свобод на фоне президентских выборов в Белоруссии в 2006 году. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

Приезд госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале прошлого года стал первым визитом столь высокопоставленного американского дипломата в Белоруссию с 1994 года. Помпео встречался с Александром Лукашенко и заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении связей с Белоруссией.

Подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему будет настаивать на улучшение ситуации с гражданскими правами в Белоруссии, Помпео указал на намерение США развивать экономические контакты, включая экспорт в Белоруссию американской нефти в условиях, когда Минск ведёт ценовой спор в сфере энергопоставок с Москвой. Белорусский лидер также не раз обвинял Кремль в попытках давления на Белоруссию, чтобы склонить её к более тесной интеграции с Россией.