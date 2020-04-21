Производители еды просят правительство запретить акции в магазинах

Российские производители продуктов питания и напитков написали коллективное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке. Среди прочего они просят временно запретить магазинам устраивать продажу товаров со скидками. Об этом сообщают "Ведомости".

Как объяснили одни из авторов письма, промоакции снижают доходы производителя. Это особенно чувствительно в нынешних условиях растущих из-за последствий пандемии коронавируса расходов. Производители продуктов питания считают, что количество акций в магазинах нужно свести к минимуму.

Авторы письма также попросили правительство временно запретить магазинам штрафовать производителей за несвоевременную поставку или недопоставку продуктов питания. От руководства страны также просят увеличить размеры государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Власти России объявили о ряде мер поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии, в том числе об отсрочке налоговых платежей или выплатах семьям с детьми. Однако речь не идёт о прямой финансовой поддержке всех граждан или их большинства, по примеру таких стран, как США или Япония. Многие представители малого и среднего бизнеса называют недостаточными и меры поддержки предпринимателей.