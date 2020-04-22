Штат Миссури подал иск к Китаю из-за пандемии коронавируса

Генпрокурор штата Миссури подал иск в американский суд против Китая. Эрик Шмитт обвиняет Пекин в сокрытии информации о новом коронавирусе, что, по его мнению, нанесло вред населению штата.

В иске говорится, что именно Китай несёт ответственность за возникновение пандемии, которую можно было предотвратить. Шмитт считает, что китайским властям следовало быстрее закрыть страну. Он также обвиняет их в том, что они заставили замолчать информаторов, пытавшихся предупредить о способах передачи коронавируса от человека к человеку.

Для Миссури, как подчеркивается в иске, ситуация нанесла, в том числе, экономический вред, вызвав резкий рост безработицы.

В Соединённых Штатах против Китая подано еще несколько частных исков. Помимо этого, вещательная компания ABC сообщила, что трое жителей Нью-Йорка обратились в суд с жалобой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Они обвинили её в сговоре с Пекином – при информировании о пандемии.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке финансирования ВОЗ, обвинив организацию в "провалах управления" в связи с распространением коронавирусной инфекции. По мнению Трампа, ВОЗ излишне доверяла Китаю и упустила возможность остановить пандемию в начале её развития. Во Всемирной организации здравоохранения эти утверждения позднее отвергли. Американский президент также предупредил Китай, что его ждут последствия, если выяснится, что он сознательно допустил вспышку, которая переросла в пандемию. Трамп не раз подчеркивал, что не доверяет официальной китайской статистике по заболевшим COVID-19.

Сомнения в действиях Пекина на ранних стадиях эпидемии высказывают представители обеих ведущих политических партий США. Демократы при этом обвиняют самого президента-республиканца в том, что он приуменьшает опасность коронавируса и не смог достаточно подготовить страну к эпидемии. В адрес американской администрации звучат упрёки в недостаточном тестировании населения, в нехватке медицинского оборудования. По числу заболевших и жертв COVID-19 США остаются на первом месте в мире – почти 820 тысяч заразившихся и свыше 45 тысяч умерших.