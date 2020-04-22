Центробанк РФ выделил рекордную сумму на поддержку рубля

Центробанк России потратил рекордную сумму на поддержку рубля, пишут СМИ, ссылаясь на отчётность банка за 21 апреля.

На поддержание курса российской валюты ЦБ направил более 222 миллионов долларов, или 16 миллиардов 800 миллионов рублей. Это рекорд с начала интервенций нынешней весной. До этого суммы выделялись 17 и 20 апреля – оба раза на 2 миллиарда меньше.

Рубль, однако, продолжал падать все эти дни. 17 апреля торги закрылись на отметке 73 рубля 99 копеек за доллар, 20 числа – 75 рублей 77 копеек, 21 апреля - снижение составило еще примерно полтора рубля.

Ослабление российской валюты связано с падением цен на нефть. Так, в ходе торгов 20 апреля стоимость нефти марки WTI достигала минус 40 долларов 32 центов за баррель – абсолютного исторического минимума, отмечает "Коммерсант". Цена российской нефти Urals на следующий день упала до 7 долларов за баррель, а к середине дня скорректировалась до 9 с половиной доллара. В последний раз так дешево она стоила в декабре 1998 года. Падение нефтяных цен продолжилось и в среду.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал её нелёгкой, но подчеркнул, что "оценивать нужно не по одному дню и даже не по одной неделе, а в более длинной перспективе". Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли в России создавать дополнительные нефтехранилища, Песков призвал дождаться первых итогов сделки ОПЕК+.

Ранее в этом месяце государства ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти - на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Многие эксперты, в том числе опрошенные "Форбс", тогда заявили, что сделка не убережёт нефтяные цены от нового падения – в условиях снижения спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса.