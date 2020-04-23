Кремль прокомментировал антикризисную программу Навального

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал популистской инициативу Алексея Навального “Пять шагов для России”. Об этом сообщает издание “Медуза”. Ранее Песков, по просьбе журналистов, обещал ознакомиться с антикризисным планом оппозионера.
По мнению Навального, каждому взрослому россиянину нужно ”прямо сейчас” выплатить 20 тысяч рублей помощи и 10 тысяч рублей — каждому ребенку. Если ограничения, связанные с пандемией, продлятся, то нужно выплатить "еще по 10 тысяч каждому в мае и июне".
Также Навальный считает необходимым полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии, отменить все налоги для малого бизнеса на один год и направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу. 20 апреля оппозиционер запустил сбор подписей в поддержку инициативы, назвав её исполнение реалистичной.
Песков назвал предложения Навального “популистскими и поверхностными” и содержащими положения, “не имеющие отношения к реальному функционированию страны и экономики”. Он посчитал, что у составителей программы “отсутствует должного уровня компетенция”, — цитирует его “Медуза”.
- О необходимости разовых выплат ранее заявляли ведущие российские экономисты. Они призвали власти России масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в пять-десять триллионов рублей, обеспечить доступность продовольствия и лекарств и отменить продуктовые контрсанкции.
- Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор пока не видит необходимости в прямых выплатах гражданам. Правительство выделило деньги на поддержку бизнеса, министр финансов Антон Силуанов оценил сумму, которая будет направлена из бюджета на ликвидацию эпидемии и ее экономических последствий в , в 2,8 процента ВВП, эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка отметили, что на прямую поддержку уйдут только 0,3 процента, писал РБК.
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