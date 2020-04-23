Кремль прокомментировал антикризисную программу Навального

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал популистской инициативу Алексея Навального “Пять шагов для России”. Об этом сообщает издание “Медуза”. Ранее Песков, по просьбе журналистов, обещал ознакомиться с антикризисным планом оппозионера.

По мнению Навального, каждому взрослому россиянину нужно ”прямо сейчас” выплатить 20 тысяч рублей помощи и 10 тысяч рублей — каждому ребенку. Если ограничения, связанные с пандемией, продлятся, то нужно выплатить "еще по 10 тысяч каждому в мае и июне".

Также Навальный считает необходимым полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии, отменить все налоги для малого бизнеса на один год и направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу. 20 апреля оппозиционер запустил сбор подписей в поддержку инициативы, назвав её исполнение реалистичной.

Песков назвал предложения Навального “популистскими и поверхностными” и содержащими положения, “не имеющие отношения к реальному функционированию страны и экономики”. Он посчитал, что у составителей программы “отсутствует должного уровня компетенция”, — цитирует его “Медуза”.