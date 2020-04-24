Антивирусный штаб берет власть у Путина?

Глава антивирусного штаба Госсовета Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Мэр Москвы уже рассуждает о возможности использования армии для продления "карантина". Премьер Михаил Мишустин делает неясные заявления, а видеоуказания спрятавшегося в "бункере" Владимира Путина поддержать оставшихся без заработка граждан фактически саботируют на всех уровнях.

Началась ли в элите война? Это конфликты за средства ФНБ или борьба уже за выпадающую из рук президента власть? Способна ли система Путина выдержать удары нефтяного кризиса? Каков будет накал социального недовольства, уже прорвавшегося на Кавказе? Можно ли сдерживать недовольство с помощью всероссийской системы электронного контроля? Способно ли правительство не затыкать дыры, созданные "оптимизацией" здравоохранения, а реально реформировать медицину за счет сокращения "нацпроектов" и военных расходов?

Обсуждают политолог и экономист Владислав Иноземцев и экономист Евгений Гонтмахер. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 апреля в 19:05