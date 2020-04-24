Староста Праги-6: "Я стал заложником в собственной стране"

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж - один из инициаторов решения о демонтаже статуи маршала Ивана Конева в Праге - в интервью чешскому сайту Aktualne.cz подтвердил, что был взят под охрану. "Моя семья меня толком не видела уже несколько недель, мы общаемся по скайпу" - сказал он. "Не понимаю, почему я должен становиться заложником в собственной стране" - сказал Коларж. Из слов Коларжа следует, что главную угрозу для себя он видит со стороны радикальных противников его действий в самой Чехии.

Ранее издание Respekt сообщало, что под охрану взяты и мэр Праги Зденек Гржиб, а также глава района Прага-Ржепорые Павел Новотный, который заявил о намерении установить памятную доску бойцам Русской освободительной армии - что вызвало гнев официальной Москвы. По информации Respekt, чешские спецслужбы предупредили, что в Прагу прибыл некий гражданин России, который может представлять опасность.

Коларж заявил, что "Россия упустила свой шанс" на переговоры о судьбе демонтированного памятника маршалу Ивану Коневу, и теперь статуя будет помещена в пражский музей - несмотря на требования России о её передаче. Он напомнил, что Прага-6 неоднократно обращалась к российскому посольству с предложениями начать переговоры о судьбе статуи, предлагая, например, установить её на территории посольства. Эти призывы, однако, оставались без ответа.

Заместитель Коларжа Ян Лацина сказал, что главной причиной решения о демонтаже статуи Конева стала конфликтная атмосфера вокруг неё. У памятника собирались группы радикалов - как настроенных пророссийски, так и их противников. В руководстве Праги-6 опасались вспышки насилия.

Сейчас статуя находится в депозитарии в окрестностях Праги. Там же хранится, например, цикл картин Альфонса Мухи "Славянская эпопея". В помещении поддерживается необходимая для сохранности произведений искусства температура и влажность. Установлены защитные системы на случай попытки взлома. Музей, в который будет перемещена статуя, пока не имеет своего помещения.