Советский районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест заместителя председателя парламента Бурятии Баира Жамбалова по делу о ДТП с участием его автомобиля, в результате которого погибла 17-летняя жительница республики. Об этом сообщает ТАСС.

Жамбалов, до середины января возглавлявший региональное отделение "Единой России", подозревается в наезде на пешехода и бегства с места происшествия. При этом вину за случившееся уже взял его знакомый предприниматель, утверждающий, что именно он находился за рулём автомобиля. По утверждению Жамбалова, он поменялся с бизнесменом машинами незадолго до катастрофы.