Советский районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест заместителя председателя парламента Бурятии Баира Жамбалова по делу о ДТП с участием его автомобиля, в результате которого погибла 17-летняя жительница республики. Об этом сообщает ТАСС.
Жамбалов, до середины января возглавлявший региональное отделение "Единой России", подозревается в наезде на пешехода и бегства с места происшествия. При этом вину за случившееся уже взял его знакомый предприниматель, утверждающий, что именно он находился за рулём автомобиля. По утверждению Жамбалова, он поменялся с бизнесменом машинами незадолго до катастрофы.
- ДТП в Прибайкальском районе Бурятии произошло 5 января. Джип Жамбалова сбил переходившую улицу 17-летнюю Галину Бурчевскую. В республике прошли акции протеста с требованием наказать виновного. Вскоре после проишествия Жамбалов был исключён из "Единой России", расследование дела взял под контроль глава Следственного комитета.
- По вменённым статьям политику грозит до 12 лет лишения свободы.
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