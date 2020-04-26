Всколыхнуть болото. В Донецке, вслед за Чеховым, поставят памятник Сталину

Самопровозглашенные республики Донбасса объявили о переименовании Донецка и Луганска на время связанных со Второй мировой войной памятных дат в Сталино и Ворошиловград. Памятными датами теперь считаются три дня в году – 9 мая, 22 июня и официальные дни освобождения городов от немецкой оккупации в 1943-м. Соответствующие указы опубликовали "главы республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Юзовку впервые переименовывали в город Сталин в 1924 году, и только спустя пять лет изменили название населенного пункта на Сталино. В 1941 году, после начала оккупации, вернули старое название, а затем Сталино переименовали в Донецк – уже при Хрущеве. Луганск тоже непросто шел к своему историческому имени – его переименовывали в Ворошиловград дважды, в 1935-м и 1970 году, а во время немецкой оккупации и с 1958-го по 1970 год он опять был Луганском. Это название ему почти окончательно вернули в перестройку.

Как любят говорить в Донецке люди из общественного движения "Донецкая республика", в ДНР отрабатываются будущие рабочие модели для всей России – с полностью государственными СМИ, жесткой централизацией и цензурой, а теперь еще и с возвращением имени Сталина.

Авторов у "переименований" городов – двое. Пасечник – человек, сформировавшийся в правоохранительной системе, Пушилин – в системе лидеров среднего звена финансовой пирамиды МММ. "ЛНР" сильно отличается в меньшую сторону от "ДНР" размерами, количеством населения и сохранившимся промышленным потенциалом. Кроме того, между Донецком и Луганском сейчас – жесткий карантинный кордон, который сильнее высвечивает разные стили управления этими образованиями: в "ЛНР", например, "режим повышенной готовности из-за COVID-19" гораздо жестче донецкого.

Синхронность решений об изменении названий Донецка и Луганска в очередной раз только подчеркивает не местную природу – все подобные инициативы диктуются и финансируются из Москвы в рамках государственной программы празднования Дня Победы. В нее коронавирус внес очень существенные правки – большинство массовых мероприятий вместе с военными парадами и традиционными организованными шествиями в честь годовщины референдума 11 мая 2014 года уже отменены.

В Донецке по-прежнему под запретом слово "карантин", все противоэпидемические меры работают в рамках введенного "режима повышенной готовности". При этом, вплоть до последней субботы, игнорируя эпидемию, заседал народный совет, не прекращена работа транспорта, предприятий, кафе, ресторанов, рынков. Но вот привычные агитационные акции типа многочисленных праздников патриотической песни и персональных парадов "юнармейцев" перед одинокими ветеранами не происходят, отменены личные "приемы граждан", упор сделан на всевозможные онлайн-заседания и встречи.



Агитационная машина в отсутствие возможности собирать бюджетников перешла на холостой ход, автоматически снизилось финансирование, дошло до сокращения сотрудников в традиционно неприкасаемых министерстве информации, структурах "правящей партии" – общественного движения "Донецкая республика". "Часть людей переведена на удаленный режим, кто-то в офисах, но реально из-за коронавируса все, кроме войны на окраинах, застыло, как в болоте!" – комментирует ситуацию источник из правительства "ДНР".

Сейчас ищут места, где стояли памятники Сталину раньше, уже задействованы архивы, архитектура



В этих условиях в Донецке решают создать информационный повод, на который по замыслу инициаторов не сможет отреагировать ни Украина, ни остальной мир – в "ДНР", вслед за появлением имени "Сталино", решено запустить публичный процесс выбора места, проекта, скульптора для возвращения в город большого памятника Йосифу Сталину.

"Проект памятника Сталину очень серьезно обговаривается в администрации главы – говорит Радио Свобода источник, близкий к местному руководству "ДНР". – Будет изучаться общественное мнение, что тоже значит, что народ обязательно выскажется как надо. Сейчас ищут места, где стояли памятники Сталину раньше, уже задействованы архивы, архитектура – все будет максимально громко!"

Вся публичная деятельность "ДНР" в Донецке направлена большей частью наружу – для информационного воздействия в первую очередь на Украину. Со времен парада пленных в 2014 году столь же сильных раздражителей для всей страны придумать не получалось. Хотя попыток было много, в Донецке пророссийские администрации традиционно реагировали на все украинские памятные даты – к примеру, на день памяти жертв Голодомора устраивали продуктовые ярмарки с песнями и плясками от художественных коллективов.

Во время последней украинской президентской кампании были организованы шоу – с "народными украинскими трибуналами" над Петром Порошенко – и отдельный проект с изготовлением большой памятной "медали Иуды" для действующего тогда украинского президента. Эта "медаль" была чугунной, около полутора метров в диаметре, и ее, по замыслу организаторов, вместе с массивным основанием на грузовике со специальным прицепом необходимо было возить по КПВВ и демонстрировать всем пересекающим линию соприкосновения.

Проект впоследствии был признан неудачным – на "медали" обнаружили грамматическую ошибку, резонанс в СМИ был слабым. На украинские выборы эта акция, конечно, никак не повлияла. Но "медаль Иуды для Порошенко" тем не менее превратили в памятник – внутри ограды наподобие могильной это сооружение теперь установлено на обочине трассы Мариуполь – Донецк в чистом поле сразу после Еленовки (в этом населенном пункте – второй по посещаемости контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донбассе).

По мнению местных идеологов, памятники не требуют больших капиталовложений и дают хороший эффект без необходимости собирать большие толпы народа. Города неподконтрольной части Донбасса "пятнают" памятниками довольно часто – в Донецке их, как правило, принимают "в подарок" из Москвы или от неназванных спонсоров. Так, в городе появилась целая аллея "героев ДНР" во главе с вторым уже бронзовым Йосифом Кобзоном, "Моторолой" и "Гиви". Есть скульптурная композиция "погибшим детям Донбасса". На донецкий аэропорт из наиболее пострадавшего Административного поселка смотрит изготовленный с помощью новых технологий из пластика памятник Александру Пушкину. Поддерживается любое начинание, подчёркивающее "русское" прошлое донецких степей.

Практически в центре Донецка 22 апреля на набережной Кальмиуса был установлен еще один подарок городу – парковая скульптура Антона Чехова. Бронзовый Чехов теперь сидит за столиком вместе с чайкой спиной к "Первому республиканскому гастроному" и неизбежно превратится в символ нового Донецка.

Поговаривают, что и набережную теперь переименую в Чеховскую. 160-летие Чехова в "ДНР" празднуется в рамках обширной государственной программы. Антона Павловича признали если не "гражданином ДНР", то земляком: как установили местные историки, его родной Таганрог в 19 веке входил с Юзовкой в один Бахмутский уезд Екатеринославской губернии.