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Где деньги, Зин? Галина Сидорова - о кремлёвской кубышке

Владимир Высоцкий слишком хорошо знал реалии, в которых жил: чего стоит одна из его "бытовых песен" - диалог советского работяги с женой Зиной у телевизора, неастящий документ эпохи! А вот по части знакомства с реалиями его тезки Владимира-президента есть сомнения. При всем желании невозможно представить Путина с продуктовой тележкой в супермаркете – разве что мороженое у продавщицы в чине капитана раз в год перед телекамерами купит. Не удивительно, что средний класс в его представлении - это 17 "тыщ" рублей чистыми. Кстати, стоимость стаканчика сливочного мороженого в московских сетевых магазинах около 70 рублей, так что путинский "среднеклассник" смог бы на эти деньги ежедневно баловать себя аж 8 стаканчиками в течение месяца. Ну а если бы сэкономил на мороженом, возможно, смог бы оплатить ЖКХ и гречку с макарошками по выходным. Сам-то Путин проговорился во время пресс-конференции 2014 года, что не представляет, сколько зарабатывает: "Так вот приносят, я их складываю, на счет отправляю, даже не считаю".

И надо же – начал считать.


Почему Путин в разгар тяжелейшего кризиса, вдобавок связанного со здоровьем нации, не хочет раздать гражданам деньги, по примеру лидеров других стран, в том числе тех, кто в отличие от него, не считает себя приверженцем социального государства? Вразумительного ответа не прозвучало. Тогда возникает другой вопрос: есть ли вообще что-то в заветной кубышке? Россияне настолько привыкли, что их постоянно обманывают, что, пожалуй, не сильно бы удивились, узнав, что она пуста. С деньгами вообще дело тёмное, если учесть общую вороватость путинского чиновничьего коллектива и его приближенных, что называется, сверху донизу: может, и разворовали уже казну под носом у царя. И в кубышке просто отсутствуют те самые триллионы, которые нынче пытаются разделить-растянуть – кто на два, кто на три, а кто и на целых шесть лет.

Миллионы как обычно будут растрачены, а не потрачены

Но допустим, в кои-то веки не обманули: деньги есть, и пополнявшаяся за счёт налогов и труда граждан ёмкость трещит от запасов. Почему бы тогда не прислушаться к лучшим экономическим умам страны, в докладе "Коронакризис-2020: Что будет и что делать?" популярно объяснившим, почему деньги необходимо раздать всем без исключения? Вместо этого Путин лихорадочно вводит новые налоги и по капле выдавливает из себя какие-то подачки – то пенсионерам, то семьям с детьми, то отдельным бизнесам, причем деньги эти в реальной жизни до сих пор мало кто подержал в руках. В итоге многим не на что купить еду, а миллионы как обычно будут растрачены, а не потрачены.

Почему Путин так упрямо жадничает?

Во-первых, российский президент, по-моему, психологически не готов преодолеть некий внутренний барьер – ведь копили-то в тучные годы не для людей, а, чтобы в случае чего, прочно окопаться за кремлевской стеной, ну, или шире, в границах РФ, дабы выдержать режим самоизоляции целой страны, оказавшейся в кольце врагов, которых путинская власть годами добросовестно себе наживала. Коронавирус – не какая-нибудь НАТО или вашингтонский супостат, главные противники, с которыми Путина с младых ногтей обучали бороться. COVID-19 для него - странная, почти мифическая напасть. Он, вероятно, не готов принять угрозу в таком виде и из-за неё распаковать кубышку, заготовленную совсем для другого случая. Тем более, что от вируса явно не пострадали собственные представления Путина об окружающем мире и враждебность к этому миру, и этот "крайний", в его понимании, случай до сих пор для него, полагаю, не наступил.


Во-вторых, сам факт того, что голос разума и конкретные предложения звучат, в том числе и от оппозиции, которую кремлевский политик ненавидит, подталкивают Путина к действиям по принципу "назло бабушке отморожу уши". Недаром Дмитрий Песков так горячо отреагировал на инициативу Навального "Пять шагов для России", назвав ее популистской, "не имеющей отношения к реальному функционированию страны и экономики".

В-третьих, Путин не уверен, что делать, если деньги закончатся до 2024 года, и ему не удастся в очередной раз за счет ограбленных его режимом граждан въехать в Кремль на белом коне победителя кризиса. Правда тут и он, и его администрация оказались в совсем уж интересном положении: приходится ещё сильнее злить избирателей, тратясь на организацию голосования по поправкам в Конституцию, первой части путинского "предвыборного балета". Средства на пропагандистскую кампанию и выплаты членам избиркомов - это 14,8 млрд рублей из федерального бюджета и 1,6 миллиарда, уже заложенных в региональные и муниципальные планы расходов. Несмотря на то, что запланированное на 22 апреля мероприятие из-за эпидемии отложено, власти регионов уже после введения карантинных мер заключили госконтракты на продвижение "конституционной компании" на сумму в 430 миллионов рублей.

Ежедневные сводки о жертвах коронавируса неизменно сопровождаются торжественными отчетами о штрафах за нарушение режима самоизоляции. К примеру, за одни только сутки 16 апреля в Москве эта сумма составила 50 миллионов рублей. Мелькают и цифры задержаний волонтеров из оппозиционных организаций, например, тех, кто с риском для здоровья собирает и доставляет врачам маски и костюмы СИЗ, которых не хватает даже в Москве, не говоря уже о провинции. Достается и самим медикам, "посмевшим пожаловаться" в СМИ.

В общем, правоохранители и чиновники в поте лица доказывают правителю, что делом занимаются, а какие-то несознательные людишки ноют: "Где деньги?". Впрочем, у путинской власти (как и у советской, которой, как в Кремле в последнее время подчеркивают, она наследует) своя арифметика: с людьми не церемониться...

Галина Сидорова - московский журналист

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