Рейтинг Мишустина совпал с рейтингом Медведева перед отставкой

Рейтинг главы правительства России Михаила Мишустина спустя 100 дней работы на должности совпадает с рейтингом бывшего главы кабинета министров Дмитрия Медведева перед отставкой. Как выяснил ВЦИОМ, Мишустину доверяют только около трети россиян, но антирейтинг у него намного ниже, чем у предшественника.
Уровень одобрения работы у правительства в целом и лично у Мишустина примерно одинаковый — по 38,9 процента. Почти такой же рейтинг одобрения — 38,3 процента — был у бывшего премьера Дмитрия Медведева перед остановкой в начале января. Не одобряют работу нынешнего правительства 23,2 процентов опрошенных, а деятельность самого премьера – всего 8,3 процента.
Доверяют Мишустину 52,1 процентов респондентов — это второй результат среди российских политиков после президента Владимира Путина (69,8 процентов). Не доверяют Мишустину 23,6 процентов опрошенных, Путину — 25,5 процентов. Антирейтинг Медведева был более чем вдвое выше: о недоверии ему как председателю правительства говорили более половины опрошенных (56,1 процента). Сейчас антирейтинг Медведева вырос еще сильнее: на посту замглавы Совета безопасности ему не доверяют 64,6 процентов, доверяют — только 25,2 процента. Выше был антирейтинг и у всего правительства Медведева: его деятельность не одобряли 47 процентов.
Похожие цифры у ФОМ, пишет The Bell: 42 процента россиян считают, что правительство и премьер работают "скорее хорошо", оценку "скорее плохо" кабинету дают 40 процентов респондентов, а премьеру – лишь 12 процентов. У Медведева эти цифры составляли 32 и 50 процентов соответственно. По данным "Левада-центра" на конец марта, мнения россиян о правительстве Мишустина разделились поровну — по 48 процентов одобряющих и не одобряющих. Работу самого премьера одобряли чаще – 51 процент против 39.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сказал "Ведомостям", что совпадение рейтингов Мишустина и Медведева — "это скорее случайность: просто сейчас такой момент, когда одобрение оказалось на одном уровне". У нынешнего премьера рейтинги растут, с ним связаны надежды населения, уверяет Федоров. "Одобрение правительства и премьера росло в последние несколько недель – на фоне борьбы властей с эпидемиологическим кризисом и его социально-экономическими последствиями. Оценки правительства впервые за долгое время вышли в положительную зону – одобрение выше неодобрения", — говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
Не согласен с такой оценкой эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его словам, нынешние рейтинги Мишустина и Медведева схожи, поскольку показывают отношение россиян не к конкретному чиновнику, а к должности в целом.
- Правительство России ушло в отставку в полном составе 15 января. Это произошло после выступления Путина с посланием Федеральному собранию. 16 января на пост председателя правительства был назначен экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а Медведев получил должность заместителя председателя Совета безопасности.
- Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 16 января потребовал, чтобы Михаил Мишустин объяснил, как его жена с 2010 года заработала почти 800 миллионов рублей. Позднее он подсчитал, что только стоимость недвижимости семьи чиновника можно оценить в 3 миллиарда рублей. Как утверждает бывший работодатель Мишустина, инвестиционная компания UFG, премьер-министр России заработал 36 миллионов долларов за два года работы на частную компанию. Письмо UFG опубликовало РБК.
- Бизнесмен Александр Удодов подарил сестре Мишустина Наталии Стениной 1,3 гектара и два дома, писали "Открытые медиа". "Русская служба Би-би-си" называла Удодова партнером Стениной по ресторанному бизнесу. Кроме того, по данным ФБК, Удодов и Стенина значатся учредителями нескольких организаций, связанных с Мишустиным.
- Удодов, который утверждает, что является зятем премьер-министра Михаила Мишустина, в декабре 2009 года купил пять квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке, писал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Удодов приобрел квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street не напрямую, а через пять фирм, владельцем которых позже стал. Их общая стоимость составляет 5,1 миллиона долларов.
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