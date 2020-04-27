Рейтинг Мишустина совпал с рейтингом Медведева перед отставкой

Рейтинг главы правительства России Михаила Мишустина спустя 100 дней работы на должности совпадает с рейтингом бывшего главы кабинета министров Дмитрия Медведева перед отставкой. Как выяснил ВЦИОМ, Мишустину доверяют только около трети россиян, но антирейтинг у него намного ниже, чем у предшественника.

Уровень одобрения работы у правительства в целом и лично у Мишустина примерно одинаковый — по 38,9 процента. Почти такой же рейтинг одобрения — 38,3 процента — был у бывшего премьера Дмитрия Медведева перед остановкой в начале января. Не одобряют работу нынешнего правительства 23,2 процентов опрошенных, а деятельность самого премьера – всего 8,3 процента.

Доверяют Мишустину 52,1 процентов респондентов — это второй результат среди российских политиков после президента Владимира Путина (69,8 процентов). Не доверяют Мишустину 23,6 процентов опрошенных, Путину — 25,5 процентов. Антирейтинг Медведева был более чем вдвое выше: о недоверии ему как председателю правительства говорили более половины опрошенных (56,1 процента). Сейчас антирейтинг Медведева вырос еще сильнее: на посту замглавы Совета безопасности ему не доверяют 64,6 процентов, доверяют — только 25,2 процента. Выше был антирейтинг и у всего правительства Медведева: его деятельность не одобряли 47 процентов.

Похожие цифры у ФОМ, пишет The Bell: 42 процента россиян считают, что правительство и премьер работают "скорее хорошо", оценку "скорее плохо" кабинету дают 40 процентов респондентов, а премьеру – лишь 12 процентов. У Медведева эти цифры составляли 32 и 50 процентов соответственно. По данным "Левада-центра" на конец марта, мнения россиян о правительстве Мишустина разделились поровну — по 48 процентов одобряющих и не одобряющих. Работу самого премьера одобряли чаще – 51 процент против 39.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сказал "Ведомостям", что совпадение рейтингов Мишустина и Медведева — "это скорее случайность: просто сейчас такой момент, когда одобрение оказалось на одном уровне". У нынешнего премьера рейтинги растут, с ним связаны надежды населения, уверяет Федоров. "Одобрение правительства и премьера росло в последние несколько недель – на фоне борьбы властей с эпидемиологическим кризисом и его социально-экономическими последствиями. Оценки правительства впервые за долгое время вышли в положительную зону – одобрение выше неодобрения", — говорит глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Не согласен с такой оценкой эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его словам, нынешние рейтинги Мишустина и Медведева схожи, поскольку показывают отношение россиян не к конкретному чиновнику, а к должности в целом.