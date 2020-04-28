СМИ: В Раде не хватает голосов для назначения Саакашвили

В Верховной Раде Украины не хватает голосов для назначения бывшего руководителя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом РБК Украина сообщил источник в Верховной Раде.

По его словам, голосов нет не только в пропрезидентской фракции "Слуга народа", но в и других. "Их и не будет, если президент четко не выразит поддержку. Возможно, он не хочет этого делать", - добавил источник.

Украинское издание "Цензор.нет", в свою очередь, сообщило, что правительство Украины отозвало из Рады представление о назначении Саакашвили на пост вице-премьера. По данным "Цензора", причиной такого решения кабинета стало именно то, что не удалось набрать достаточного количества голосов законодателей – для утверждения Саакашвили. Сейчас, как выснило издание, команда Владимира Зеленского рассматривает возможность предложить экс-президенту Грузии другую должность, а именно, вариант его выдвижения на выборах мэра Одессы.

На прошлой неделе сам Михаил Саакашвили рассказал, что он ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского войти в состав правительства Дениса Шмыгаля. Предполагалось, что Саакашвили будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом. СМИ писали, что голосование возможно до конца апреля.

В Грузии после сообщений о новом назначении Саакашвили заявили, что Тбилиси до сих пор требует экстрадиции экс-президента, поэтому его возможная работа в украинском правительстве ухудшит отношения между странами. В Грузии против политика, занимавшего пост главы государства с 2004 по 2013 годы, было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении служебным положением.