Конгрессмен Джастин Амаш готов баллотироваться в президенты

В США конгрессмен Джастин Амаш, который прошлым летом вышел из Республиканской партии и критиковал Дональда Трампа, намерен баллотироваться в президенты.

Амаш заявил, что рассматривает возможность выдвижения на пост главы государства от Либертарианской партии. "Страна готова к тому, чтобы у неё был президент, который объединит народ и восстановит уважение к Конституции", - написал 40-летний политик в Твиттере.

После того, как в июле он вышел из Республиканской партии, Амаш стал независимым членом Палаты представителей. Свой шаг он объяснил недовольством политикой партии. Впоследствии вместе с демократами Амаш голосовал за импичмент президента-республиканца Трампа.

Шансы на победу в выборах кандидата от третьей партии называют весьма маловероятными. Он вряд ли сможет обойти Трампа и Джо Байдена, который претендует на номинацию от второй ведущей политической силы страны – Демократической партии. Но Джастин Амаш может изменить расклад голосования, если его имя в ноябре окажется в бюллетенях для голосования.

На выборах в 2016 году кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон набрал более трёх процентов голосов избирателей, заняв третье место. Тогда же кандидат от Партии Зелёных Джилл Стайн, о которой писали, что поддержать её призывал Кремль, чтобы оттянуть голоса у Хиллари Клинтон, получила чуть более 1 процента.

Российские власти всегда отрицали обвинения во вмешательстве в выборы в США и в других странах.