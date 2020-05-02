В России зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции

В России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции. По этому показателю рекорд побит третий день подряд.

Общее число заразившихся в стране - 124 тысячи человек. Из числа новых случаев COVID-19 - у 47 процентов болезнь протекает без клинических проявлений.

Такие данные сообщил в субботу Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его информации, умерли за сутки 57 заболевших. Число летальных исходов по сравнению с прошлым днём снизилось более чем в полтора раза. 1 мая было 96 умерших. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1222.

В Москве, по данным Оперативного штаба, с 1-го мая подтвеждено 37 летальных исходов и 5358 новых случаев COVID-19. Таким образом, всего в российской столице, которая продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сейчас 62658 заразившихся, умерли 695 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге, что реально число заболевших COVID-19 в столице составляет 2 процента от общего числа населения. В фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" в субботу Собянин сказал, что послаблений режима ограничений в Москве не будет, пока есть рост заболеваний.

Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило одну тысячу. Всего таких субъектов в России 13, отметили в штабе.

Минздрав Астраханской области сообщил 2 мая, что диагноз COVID-19 подтвердился у 61 студента местного Государственного технического университета (АГТУ), у 58 из них болезнь протекает бессимптомно. Всего в регионе коронавирусом, по официальным данным, заразились 487 человек, четверо больных скончались.