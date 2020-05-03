Верховный суд Израиля проводит слушания по делу Нетаньяху

Верховный суд Израиля проводит двухдневные слушания – с целью определить, может ли премьер Биньямин Нетаньяху, обвиняемый по делам о коррупции, сформировать новое правительство.

В случае отрицательного ответа суда страну могут ждать четвёртые досрочные выборы в парламент с апреля 2019 года.

В прошлом месяце Нетаньяху и его главный политический соперник, председатель блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц подписали соглашение о формировании правительства единства, по которому они по очереди будут руководить кабинетом министров. Три предыдущих голосования в Израиле не принесли большинства ни одной из сил.

Предполагается, что находящийся у власти в Израиле уже более десяти лет Нетаньяху, представляющий правое крыло, будет руководить правительством полтора года, после чего его сменит центрист Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля.

Но ряд организаций, включая оппозиционные партии и объединения по контролю за демократией, подали петицию в суд с требованием аннулировать соглашение. В качестве причины они указали уголовное преследование Нетаньяху. Своё решение суд, как ожидается, огласит 7 мая.

В январе Нетаньяху были предъявлены обвинения по статьям о взятках, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает, подчеркивая, что стал жертвам "политической охоты на ведьм".

Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху должен начаться 24 мая.