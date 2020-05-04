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Мэр Череповца пообещал разгонять ОМОНом скопления людей 9 мая

В Череповце 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса будут запрещены все мероприятия, где могут собраться больше трёх человек. Об этом заявил мэр города Вадим Германов.

"Если где-то будет замечено массовое скопление людей, сразу приедет ОМОН, полиция будет действовать жестко", — предупредил мэр.

В Череповце на 8 мая запланировано открытие "Стены памяти" с ограниченным числом участников, посещение экспозиции "Санитарный эшелон" и возложение цветов к воинскому мемориалу. Шествие "Бессмертный полк" в этом году в городе также отменено. Жители могут разместить портреты ветеранов на балконах и машинах.

По официальным данным, в Череповце зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом нового типа. Смертельных случаев нет.

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