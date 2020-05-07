Саакашвили возглавил исполнительный комитет Совета реформ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Соответствующий указ был опубликован в четверг на сайте украинского президента. Зеленский отметил, что искренне поздравляет Саакашвили с этим назначением, а также надеется, что он придаст работе Совета новый импульс и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны.

Как отмечает агентство "РБК Украина", Национальный совет по вопросам реформ был создан в 2014 году, и является специальным консультативно-совещательным органом при президенте страны.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили может получить должность в правительстве. Сам бывший губернатор заявлял, что Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по вопросам реформ. Возможное назначение Саакашвили в кабинет министров спровоцировало шквал критики внутри парламентской фракции "Слуга народа", а также едва не обернуось международным скандалом с Грузией, пишет РБК.

СМИ также сообщали, что в Раде не хватает голосов для утверждения Саакашвили вице-премьером. Издание "Цензор.нет" писало, что правительство отозвало из парламента представление о назначении Саакашвили на эту должность именно из-за нехватки голосов.

Позднее сам Михаил Саакашвили рассказал, что ему предложили занять другую должность вместо заместителя премьера. Он отмечал, что его планируют назначить в Совет по реформам. Ожидалось, что это произойдёт 6 мая, но решение затянулось.