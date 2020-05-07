В Санкт-Петербурге введут обязательный "масочный режим"

В Санкт-Петербурге собираются ввести обязательный "масочный режим" из-за коронавируса.

О том, что мера будет носить не рекомендательный, а обязательный характер, заявил в четверг вице-губернатор города Евгений Елин. Срок введения правила он не назвал.

"Мы не будем рекомендовать – мы обяжем носить маски и перчатки. Это компенсационная мера к тем решениям, которые мы примем в ближайшее время. Мы разрешаем работать предприятиям, строительным компаниям, мы разрешим работать целому ряду предприятий, которые стоят в производственной цепочке, автомагазинам, например. И в качестве компенсации мы должны ограничить распространение вируса. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными. Особенно в общественных местах и на транспорте", – сказал вице-губернатор в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Он добавил, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.

До этого, с 30 апреля, петербуржцам лишь рекомендовали носить маски в общественных местах.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих нос и рот, а также перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов. Правило вступит в силу с 12 мая.