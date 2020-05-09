Победа Сталина или победа над Гитлером? 8 и 9 мая в Украине

8 мая Украина, следуя европейской традиции, отметила День памяти и примирения. Эту памятную дату Верховная рада установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Символом 8 мая стал красный мак – во многих западных странах он является данью памяти жертвам всех военных и гражданских вооружённых конфликтов после 1914-го года.

Из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, в Украине отменены все массовые мероприятия как 8, так и 9 мая. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поручил руководителям областных государственных администраций «лично или на уровне заместителей» индивидуально поздравить ветеранов Второй мировой войны в регионах. Некоторые оппозиционеры, тем временем, упрекают власти, что они специально продлили действие карантина, чтобы избежать ставших традиционными в последние годы столкновений приверженцев разных идеологий.

«Украина не должна выбирать между 8 и 9 мая», – заявил во время онлайн-дискуссии глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович. «8 мая – европейская модель памяти – для Украины вполне естественная. 9 мая – День победы – это была тяжелая война, столько миллионов людей погибло, это тоже нельзя просто взять и вычеркнуть. Что здесь должно быть? Как должно поступить государство и общество? Мы не должны говорить: это плохо, а это хорошо. Мы должны говорить: у нас есть такая культурная практика, и такая культурная практика. Давайте их гармонизировать, давайте понимать, почему эти люди за это выступают, а эти – за это. И мы не можем говорить: давайте сейчас добавим 8 мая, а затем отменим 9 мая. Мы должны выложить все карты на стол и говорить: вот такая сложная реальность. Пока общество само со временем решит, люди в честной беседе скажут, что мы выбираем эту модель или эту», – резюмировал Дробович.

нам следует употреблять «Вторая мировая», а «Отечественная война» еще и потому что два года эту войну развязывали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер



С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала конфликт в Донбассе, важность 9 мая для украинцев стала существенно меньше, однако пока эта дата остается среди главных праздников года. Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива обнародовал данные своего апрельского исследования, согласно которому около 40% украинцев намерены отмечать и 8, и 9 мая. Еще 32% считают, что нужно праздновать только День победы над нацизмом 9 мая, а 14% убеждены, что из двух дат в украинском календаре следует оставить одну – День памяти и примирения 8 мая. Последнюю точку зрения разделяет и украинский историк, координатор общественно-просветительского проекта "LIKBEZ" Кирилл Галушко:

— 9 мая, особенно в последние годы, у нас все чаще воспринимают как «победобесие», как преимущественно российский праздник. И это один формат. Другой – более мягкий, учитывающий европейскую практику увековечивания памяти жертв Второй мировой войны, с учётом всех исторических событий. То есть, и французы воевали против французов. И немцы – против немцев. И одни украинцы – против других украинцев. Поэтому символ великого торжества кого-то над кем-то, он, конечно, имеет значение, но лишь для тех людей, которые воевали. Потому что сейчас Европа, и Украина в том числе, должна быть мудрее, ввиду того, что нельзя даже с точки зрения исторической памяти примирить абсолютно все регионы Украины, не говоря уже о разных странах Европейского континента. Соотвественно, нужна была какая-то более взвешенная оценка тех событий. И ее отражением стала позиция в 2015 году пятого президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которые выступили инициаторами учреждения 8 мая Дня памяти и примирения. В обществе это вызвало неоднозначную реакцию: несмотря на то, что 9 мая в Украине оставили выходным, государственным праздником, но все-таки главной датой, связанной с окончанием Второй мировой войны, стало 8 мая. После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского и смены власти начались поиски компромисса относительно этих двух дат. Я наблюдал эту ситуацию после того, как вместо Владимира Вятровича Украинский институт национальной памяти возглавил Антон Дробович. В начале этого года состоялось совещание украинских историков, специалистов по Второй мировой войне относительно понимания наших исторических трендов. И был найден консенсус среди коллег-историков, касающийся того, что следует употреблять термин «Вторая мировая», а не «Великая Отечественная война». Потому что до начала Второй мировой пять армий и украинцы начали воевать еще в Карпатской Украине против нацистского блока. И очевидно, что нам следует употреблять «Вторая мировая», а «Отечественная война» еще и потому что два года эту войну развязывали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. И мы должны хронологически понимать этот переход между 8 и 9 мая. К последней дате многие привыкли, она важна для тех, кто участвовал в войне в составе Красной армии. Это прежде всего их праздник. Но смена поколений и ощущение опыта Второй мировой войны требует постепенного признания 8 мая как Дня увековечивания памяти всех погибших в этом безумном конфликте, который принёс столько человеческих жертв. Я прекрасно понимаю почитателей 9 мая, потому что недавно нашел значок деда, который его получил за штурм Рейхстага. Для него 9 мая был праздником. Но я надеюсь, что для моих детей памятной датой будет уже 8 мая. По словам моих коллег-историков, как это ни грустно, но стоило бы дождаться, когда уйдет в мир иной последний украинский участник Второй мировой войны, и тогда для их внуков и правнуков единым днем чествования жертв Второй мировой нужно установить 8 мая. Потому что 9 мая – это все же праздник советской эпохи и советского режима, это победа Сталина над Гитлером, а 8-е – победа антигитлеровской коалиции над нечеловеческим режимом Гитлера и нацизмом. И мы должны смотреть с точки зрения украинской ретроспективы, нашего будущего, какую дату нам следует отмечать. Не «победобесие», то есть, апологетика советского режима, а мудрое, гуманное отношение к тому, сколько людей погибло, с каких сторон, и что не надо это повторять. Потому что мы слышим лозунги: «Можем повторить!». Не надо.

— В конце января этого года российские власти раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений в Польше в рамках мероприятий по случаю 75-летия со дня освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Зеленский, в частности, обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Можно ли утверждать, что нынешний президент и в целом власти Украины не будут пересматривать решение своих предшественников относительно учреждения Дня памяти и примирения?

— У меня большие сомнения, что у президента Владимира Зеленского есть самостоятельно сформулированная точка зрения на разные исторические вопросы. Если в целом говорить о позиции власти, то показательным можно назвать обнародованное накануне 8 мая видеообращение главы УИНП Антона Дробовича.

Видеообращение Антона Дробовича Руководитель Украинского института национальной памяти в этом видеообращении проводит параллели между между Россией и нацистской Германией: «Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба ежедневно продолжается уже шесть лет, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю». Дробович также отмечает, что во время Второй мировой «украинцы были разделены между несколькими государствами» и «вынуждены были воевать за чужие интересы, иногда – друг против друга», а «нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни». Украинцы, по сути, стали заложниками политических амбиций двух тоталитарных режимов. По словам Дробовича, «единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение – люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем».

Историк Кирилл Галушко продолжает:

— Не знаю, верить или нет Дробовичу, но в этом видеообращении он, по сути, повторяет все тезисы своего предшественника Владимира Вятровича, за исключением упоминаний об Украинской повстанческой армии, хотя он и говорит о национальном освободительном движении в Украине, которое боролось одновременно как против Гитлера, так и против Сталина. Если это считать государственной политикой в вопросах истории, то в сравнении с прошлой властью изменений заметно мало. Но есть некоторые колебания в позиции, которые ощущаются в тональности. Упомянутое видеообращение Дробович записал в Киеве на фоне монумента Родины-матери – советского символа победы в Великой отечественной войне, хотя сама подача, прозвучавшие формулировки – разница в них, повторюсь, не очень большая, если сравнивать с формулировками Вятровича.

— Украина внесла большой вклад в победу над нацизмом. В период Второй мировой войны погибло не менее девяти миллионов украинцев. Еще в 2010 году в то время российский премьер Владимир Путин заявил, что Россия победила бы в этой войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского союза.

9 мая – это все же праздник советской эпохи и советского режима, это победа Сталина над Гитлером, а 8-е – победа антигитлеровской коалиции над нечеловеческим режимом Гитлера и нацизмом



— Эти слова Путина, очевидно, стали его реакцией на то, что в 2010-м, даже при президенте Викторе Януковиче, не получилось общей истории Украины и России. Тогда советскую концепцию, что украинцы – отдельный братский народ, в Кремле сменили на российско-имперскую, что украинцы – неотъемлемая часть русского народа. С другой стороны, объединяющим моментом осталось великая победа над фашизмом, которую и сделали мегамифом, компенсирующим неудачи в целом советского коммунистического проекта и советской империи. То есть, 9 мая 1945 года – это индульгенция Сталину за любые репрессии, человеконенавистничество. И в Москве придумали абсолютно противоречивую концепцию о том, что украинцы – неотъемлемая часть русских, но русские бы победили в войне и без украинцев. И это направлено в том числе на внутреннее политическое пространство России, которое живет в своей информационной среде со своими мифами и пропагандистскими штампами. Для нас это все странно и удивительно, поскольку в таких тезисах российских властей нет логики, а есть одни противоречия. Но есть вовне, а есть наружу. Как говорил в 1945-м американский генерал, а впоследствии президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, когда Москва требовала перенести подписание капитуляции Германией с 7 на 8 мая: «Давайте перенесём, чтобы русские были удовлетворены». И мы вот до сих пор ждем, пока русские не будут удовлетворены, – отмечает украинский историк Кирилл Глушко.