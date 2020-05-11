30 апреля Совет депутатов Одинцовского городского округа утвердил местные правила землепользования и застройки, но общественники собираются оспаривать их в суде. Согласно документу, планируется вырубать леса и отнимать огороды жителей под элитные поселки, строить новые районы в водоохранной зоне Москва-реки и в опасной близости от газораспределительной станции, а также застроить территории, вплотную примыкающие к звенигородским памятникам архитектуры.

Депутаты без сайта

Полтора года назад Радио Свобода сообщало о появлении Одинцовского городского округа – это крупное территориальное образование внутри Московской области от Одинцово до Звенигорода. Его создание тогда взывало опасения у местных жителей в том числе потому, что в городском округе были ликвидированы органы местного самоуправления, и всем округом, с более 300 тысячами жителей и площадью более 1200 квадратных километров, руководит единая администрация и совет с 37 депутатами.

Совет избран в 2019 году, туда попали несколько оппозиционеров, но большинство – у "Единой России". У одинцовского совета даже нет официального сайта. Информацию о том, кто в этот совет входит, какие решения принимает, надо собирать по региональным медиа.

30 апреля по видеосвязи (из-за эпидемии) состоялось очередное заседание одинцовского совета. Менее чем за сутки до заседания администрация предоставила депутатам документ на сотни страниц – правила землепользования и застройки Одинцовского городского округа. Депутаты приняли его менее чем за полчаса. Видеозапись заседания опубликовал координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Шкуматов отметил в разговоре с Радио Свобода, что в случае массового строительства в Звенигороде существенно возрастет нагрузка на Новорижское шоссе. Проблемой планирующейся застройки территорий у звенигородских памятников архитектуры заинтересовалось также движение "Добровольцы культуры" Захара Прилепина.

Получить объяснения о поспешном голосовании за правила землепользования от одинцовских депутатов от "Единой России" не получилось: депутаты Павел Чамурлиев, Ирина Грабарчук и Вячеслав Киреев на момент публикации не ответили на предложения об интервью, Максим Ганин от комментариев отказался.

"Документ [перед голосованием] прислали как положено. Там поменяли кое-что. Практически тоже самое [что и было раньше], но есть некоторые изменения. Нормально там всё. Плохо-то никто ничего не сделает, наоборот, хорошо. Будет лучше, чем было", – такой ответ дал на просьбу прокомментировать ситуацию единорос Юрий Супрунов.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов переадресовал Радио Свобода к своему пресс-секретарю Алене Никитиной.

Никитина прислала справку от Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области о том, что одинцовские правила землепользования не предполагают застройку большинства парковых зон округа, не угрожают зонам санитарной защиты питьевого водоснабжения и "не предполагают тотальную застройку самых ценных культурных ландшафтов". Более подробно отвечать на вопросы Никитина отказалась.

Застройка против жителей

Депутат Одинцовского городского округа от КПРФ Сергей Теняев рассказал, что правила землепользования он получил в полночь накануне голосования, а в 12 часов дня их уже утвердили. По его словам, спорные моменты в правилах есть не только касательно Звенигорода, но всего округа. Например, планируются вырубки под жилую застройку Бреховского и Масловского лесов.

В Барвихе, откуда Теняев избрался в совет депутатов и где ранее возглавлял сельское поселение, Управление делами президента попытается отнять огороды у "коренных" жителей Барвихи – в большинстве своем, небогатых пенсионеров.

– Когда я был главой Барвихи, мне из Управления делами президента присылали [требования] очистить эту территорию "от посторонних лиц". Но эта земля выделялась жителям в 70-е годы при советской власти для садоводства и огородничества. Это была территория санатория "Барвиха", участки предоставили медицинским работникам санатория, – рассказывает Теняев.

По словам депутата, проблема огородов касается 400 семей в Барвихе. Кто-то из них смог оформить землю в частную собственность по суду, большинство не смогло пройти бюрократические препоны. Теняев считает, что правила землепользования противоречат градостроительному кодексу и собирается оспаривать их в суде.

Судиться из-за новых правил намерена и Мария Уранова, руководитель звенигородского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Оказалось, что можно строить в заповедных ландшафтах в Звенигороде, в Уборах. В Звенигороде могут застроить поля вокруг Саввино-Сторожевского монастыря и Успенского собора. Представьте себе "Мону Лизу" на стене борделя: получится как-то так. Эти пейзажи берегов Москвы-реки сами по себе уникальны, таких незастроенных ландшафтов практически нигде, кроме Звенигорода, не осталось. Это то самое окружение жемчужин архитектуры, без которых сами памятники теряют смысл. Они держат эти ландшафты, а ландшафты держат их, – рассказывает она. Мария Уварова отмечает, что местные власти несколько лет тянули с согласованием об охранной зоне вокруг монастыря и собора в Звенигороде.

Максим Сорокин, депутат от КПРФ Одинцовского городского округа из Звенигорода, отметил в разговоре с Радио Свобода, что на стадии общественного обсуждения жители округа подали порядка 1200 замечаний к правилам землепользования и застройки – большинство из них не были учтены. Депутатов также не привлекали к выработке финальной версии документа. Сорокин говорит, что правила землепользования и застройки предполагают возможность масштабного строительства рядом с Москва-рекой, что спорно относительно нынешнего водоохранного законодательства.

– Все застройщики экономят на очистных сооружениях. Звенигород – последний крупный город [до Москвы], сбрасывающий канализационные стоки в реку. Застраивая берега Москва-реки, мы закладываем бактериологическую бомбу под здоровье жителей запада столицы. Рублевский водозабор – это примерно треть водоснабжения столицы. По скорости течения воды от Звенигорода до Москвы вода доходит примерно за три дня. В случае какой-то чрезвычайной ситуации сейчас можно успеть принять меры по дополнительной очистке воды. Если строить ближе к Москве, это будет уже гораздо сложнее, – говорит Сорокин.

Как рассказала архитектор из Звенигорода Ирина Шабаш, новые правила в том числе предполагают строительство жилых домов и социальных объектов рядом с газораспределительной станцией первого класса опасности: в случае взрыва газа на станции зона поражения вокруг неё составляет 540 метров. Риск загрязнения Москва-реки действительно существует: например, канализация звенигородского микрорайона Южный перегружена уже сейчас, а, исходя из планов новой застройки, Южный вырастет более чем в два раза. Документы, подтверждающие эту информацию, Ирина Шабаш предоставила в распоряжение редакции.