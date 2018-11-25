Поделить по вертикали. С созданием нового округа согласны не все

В западной части Подмосковья может появиться крупное территориальное объединение: города и деревни между Одинцовом и Звенигородом хотят соединить в Одинцовский городской округ, ликвидировав систему местного самоуправления. Процесс инициирован властями, в самом районе у идеи есть как сторонники, так и противники.

Округ вместо района

– Кто-то говорит, что будет хуже, кто-то – что деньги рекой польются, – рассказывает об идее создания Одинцовского городского округа Светлана, сотрудник крупной госкорпорации. Она живет в поселке Часцы Одинцовского района.

Посетить публичные слушания по этому вопросу возможности у Светланы не было. В Часцах объединение с Одинцовом обсуждали в будний день в 17 часов. Вроде бы и после рабочего дня, но Светлане, как и многим другим жителям Подмосковья, от офиса до дома добираться почти два часа.

Процесс создания городского округа Одинцово был запущен в октябре нынешнего года. Одинцово, входящие в Одинцовский муниципальный район города Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, Новоивановское, а также сельские поселения Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское и Звенигород, не являющийся частью Одинцовского района, предполагают объединить в городской округ.

Публичные слушания по этому вопросу прошли в Одинцове и Одинцовском районе, депутаты некоторых поселений проект уже одобрили. Предполагается, что местными советами он может быть одобрен уже к декабрю.

Городской округ от муниципального района отличается тем, что у него единый бюджет, ликвидируется система поселений – то есть низовых районных советов.

– Частый вопрос: выделить столько-то гектар под какое-то строительство. Раньше такое решение имело два ключа, землей занималось поселение, а другими вопросами (например, архитектуры) – район. При прямых выборах глава поселения мог быть в конфликте с главой района, – рассказывает подмосковный политик Борис Надеждин.

Первый городской округ в Подмосковье, Домодедово, был создан в 2005 году.

Николай Дижур, депутат из подмосковного Чехова – соратник находящегося в СИЗО главы Серпуховского района Александра Шестуна. Дижур получил известность участием в протестах против подмосковных свалок, также он возглавляет "Гражданский форум местного самоуправления" – эта структура создана депутатами уничтожаемых муниципальных районов. Дижур рассказал Радио Свобода, что когда Андрей Воробьев стал подмосковным губернатором, в Подмосковье было 36 муниципальных районов, сейчас осталось 11:

– Я неоднократно обсуждал с областными властями, зачем они это делают. Логика такая: это путинская вертикаль. Области удобно работать, когда снизу небольшое количество людей, которые управляют всем. Район – сложная конструкция, там есть поселения, проблема распределения полномочий. А в городском округе один бюджет, один глава, который де-факто назначается областью. Оборотной стороной этой системы является то, что хорошо развивается центр городского округа и загибаются окраины, – объясняет Надеждин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявляет, что за 2017 год его регион сэкономил 1,7 миллиарда рублей "на чиновниках", так как в городских округах их на порядок меньше, чем в муниципальных районах.

Расстояние между Одинцовом и Звенигородом – 40 километров. Николай Дижур отмечает, что совет Одинцовского городского округа, скорее всего, будет состоять из 25–30 депутатов, и это будет единственная избираемая местная власть на территории, сравнимой по размеру с Москвой. Впрочем, по его словам, Одинцовский округ не будет самым большим в регионе. Наро-Фоминский – 70 километров по протяженности.

Централизация и планирование

У идеи создания городского округа в Одинцовском районе хватает сторонников. На публичных обсуждениях за нее высказываются представители областной и федеральной власти.

– Так, как есть сейчас, – неэффективно. Хотят что-то поменять. Может быть, это будет к лучшему. У нас в стране закрепился принцип вертикали, легче разбираться, когда есть конкретный человек, который за что-то отвечает. На мой вкус, в Одинцовском районе есть энергичный молодой руководитель, мне кажется, он с этим справится, правильно распределит федеральные средства и местный бюджет, – рассказывает живущий на Рублевке актер Леонид Ярмольник.

Ярмольник надеется, что в рамках городского округа будет установлена единая плата за землю: сейчас, по его словам, она в Одинцовском районе от поселения к поселению различается в десятки раз.

Андрей Иванов, глава Одинцовского муниципального района, не ответил на предложение Радио Свобода дать комментарий.

– Формируется единый консолидированный бюджет (вместо 17 разных), учитывающий интересы всех территорий: выравнивается их обеспеченность. "Бедные" территории получают возможности развития. Упрощается сама система власти для жителей. Для решения проблем люди смогут обращаться в единый орган самоуправления, им больше не нужно будет разбираться в сложном разделении полномочий между муниципальным районом и поселениями, – рассказывает об идее Одинцовского городского округа депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина.

– В Голицыне бюджета хватает только на уборку территории и строительство детских площадок. На перспективу развития нет средств. У нас нет денег ни на парк, ни на музей, ни на стадион. Будет консолидированный бюджет – будет возможность перспективного развития Голицына. Думаю, приоритеты будут расставлены. И в городе, где нет даже стадиона – ни пришкольного, ни для жителей, наверное, будет принято решение о том, что стадион будет, – говорит глава администрации Голицына Татьяна Медведева.

О возможности притока финансирования в свой город с созданием округа также заявил глава Кубинки Павел Здрадовский.

Местная самостоятельность

"Бедные" поселения Одинцовского района надеются на перераспределение бюджета своих соседей, поселка Барвихи, расположенного на Рублевском шоссе. В Барвихинском поселении чуть более семи с половиной тысяч жителей, но налогов собирают на 850 миллионов рублей в год.

– Уровень расслоения доходов в нашем поселении – самый большой в Российской Федерации. Здесь дворцы миллиардеров и трущобы некоторых местных жителей. Мы изначально предполагали оказывать социальную поддержку населению. Все неработающие пенсионеры, кто написал заявление, получают ежемесячную надбавку к пенсии пять тысяч рублей, люди, имеющие хронические заболевания и подтверждающие это документами, получают раз в квартал 12 тысяч рублей, – рассказывает Радио Свобода барвихинский муниципальный депутат Валерий Сенков.

Сенков убежден, что систему социальной поддержки, как в Барвихе, можно было бы реализовать и по всей России, но в Одинцовском городском округе она будет разрушена. Также депутат опасается новой волны застройки при переходе от района к округу.

На публичных слушаниях жители Барвихи единогласно высказались против вхождения в городской округ. О намерении принять такое же решение на заседании совета говорят и барвихинские депутаты.

Можно ли создать Одинцовский городской округ без Барвихи? Как пояснил Николай Дижур – можно, но Одинцовский муниципальный район тогда будет преобразовываться в округ с изменением границ, по закону потребуется проводить референдум, а власти в этом крайне не заинтересованы. По опыту создания городских округов в других районах Подмосковья, поселения, голосующие против вхождения, ликвидируются и присоединяются принудительно.

Дижур говорит, что на этой неделе такую ситуацию впервые рассмотрел Верховный суд – о принудительной ликвидации сельского поселения Борисовское при создании Можайского городского округа. Суд признал это решение законным, его будут обжаловать в ЕСПЧ и президиуме Верховного суда.

Различные инициативы против объединения в городской округ есть и в других поселениях Одинцовского района. Организованное протестное движение против городского округа действует в Звенигороде. 28 ноября там должны пройти публичные слушания.

Местный депутат Максим Сорокин поясняет, что, по мнению протестующих, само вхождение в Одинцовский городской округ незаконно. Так как у Звенигорода и сейчас есть статус городского округа, и по закону это Одинцовский муниципальный район, можно было бы присоединять к Звенигороду.

Также, отмечает Сорокин, никакой информации о том, как будет устроена власть в Одинцовском городском округе, нет до сих пор:

– Население будет оторвано от местного самоуправления, потеряет контроль за бюджетом и принятием решений. Непонятно, какая будет квота от Звенигорода, – предполагает он.

По его словам, невозможно будет и влиять на назначение главы округа:

– Глава городского округа назначается советом депутатов по предложению конкурсной комиссии. Положение о конкурсе так прописано, что победить может только тот, кого предлагает область. В комиссии три человека от областной власти, три – от совета депутатов, право решающего голоса – у области.

Сорокин также опроверг в разговоре с Радио Свобода информацию, фигурирующую в некоторых СМИ, о том, что Звенигород является городом-банкротом. По его словам, финансовая ситуация тяжелая, но новая структура эту проблему усугубит:

– У нас в городе много проблем, в Одинцове их еще больше. Сейчас наш руководитель на равных с Одинцовом представляет Воробьеву свои проблемы. Когда мы присоединимся, наши проблемы окажутся в числе прочих проблем Одинцова, приоритет в их решении будет довольно низким, – предполагает Сорокин.