В Госдуме предложили наказывать чиновников за оскорбление граждан

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов для чиновников за оскорбление граждан.

В документе говорится, что факты таких оскорбительных действий в последнее время участились, но действующие правовые нормы ответственности за них не предусматривают.

За случаи хамства и оскорблений при первом нарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном – до двух лет. Штрафы предусмотрены в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо от 100 до 150 тысяч – при повторном нарушении.

Как отмечал один из авторов инициативы депутат Александр Хинштейн, документ разработан после поручения Владимира Путина. В январе по итогам заседания Совета по правам человека при президенте Путин распорядился до 1 июля изучить вопрос об усилении ответственности должностных лиц.

Тогда же, в январе, Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой "за утрату доверия". Это произошло после того, как Игнатьев на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин вынудил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за этими ключами.

Во внесённом в Госдуму законопроекте вносится изменение в понятие "оскорбление". Сейчас под ним понимается "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Формулировку предлагается дополнить словами – "или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

С 2019 года в России действует закон об оскорблении власти. С тех пор, по данным правозащитной ассоциации "Агора", было возбуждено более ста административных дел. Это отмечает издание "МБХ-медиа".