Организатора сгоревшего хосписа арестовали на два месяца

Суд в Подмосковье арестовал на два месяца Дмитрия Новикова –организатора частного хосписа "Второй дом", в котором в результате пожара погибли девять человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

По информации агентства, Новиков признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

Ранее ТАСС сообщал, что хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому проверки на его соответствие требованиям пожарной безопасности не проводились. В пресс-службе главы Красногорска "РИА Новости" ранее заявили, что учреждение не имело никаких документов на осуществление деятельности и располагалось в обычном жилом доме.

В ночь на понедельник о пожаре в Красногорске сообщило МЧС. По последним данным, девять человек погибли, еще девять – госпитализированы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Всего в хосписе в момент пожара находились 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Предварительной причиной пожара называют неисправность электропроводки.