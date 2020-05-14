Глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусной инфекцией

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией.

Об этом в четверг сообщил Владимир Путин. На совещании у президента сам Фальков рассказал, что уже выздоровел и приступил к работе. Ранее в правительстве коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Мишустин должен приступить к работе в ближайшие дни. Он провел несколько совещаний по видеосвязи. По словам Любимовой, она уже вернулась к работе после болезни.

Во вторник стало известно, что с коронавирусом госпитализирован пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его супруга фигуристка Татьяна Навка, также заразилась инфекцией. Агентству ТАСС Песков заявил, что в последний раз лично общался с Путиным больше месяца назад. Глава государства сейчас живёт в резиденции в Ново-Огарёве и большую часть встреч проводит дистанционно.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 252 тысячи 245 случаев коронавирусной инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 - после США. Вслед за Россией в пятёрке Великобритания, Испания и Италия. Общее число умерших в России от COVID-19 составляет 2305 человек.