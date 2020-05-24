Искусство во время чумы. Эфир в 18:05

Эпидемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для творческих индустрий, основанных на живом контакте со зрителем: для академической музыки, театра, оперы и балета, для музеев и галерей. Они несут огромные убытки, перспективы их открытия туманны. Как они переживут этот кризис? Многое ли можно перевести в онлайн-формат? И когда мы снова сможем вернуться в зрительные залы?

Участвуют: Екатерина Бирюкова, музыкальный критик, шеф-редактор раздела "Академическая музыка" в Colta.ru, и Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино. Эфир в 18:05.