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Искусство во время чумы. Эфир в 18:05

Трансляция спектакля "Павлинка" в минском Купаловском театре

Режиссер Владимир Мирзоев и музыкальный критик Екатерина Бирюкова: как выжить творческим индустриям в пандемию?

Эпидемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для творческих индустрий, основанных на живом контакте со зрителем: для академической музыки, театра, оперы и балета, для музеев и галерей. Они несут огромные убытки, перспективы их открытия туманны. Как они переживут этот кризис? Многое ли можно перевести в онлайн-формат? И когда мы снова сможем вернуться в зрительные залы?

Участвуют: Екатерина Бирюкова, музыкальный критик, шеф-редактор раздела "Академическая музыка" в Colta.ru, и Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино. Эфир в 18:05.

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