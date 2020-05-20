Год президента. Владимир Зеленский пока верит в переговоры с Путиным

Спустя ровно год после торжественной инаугурации на заседании Верховной рады, президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов на пресс-конференцию в Мариинский дворец – церемониальную резиденцию главы государства в Киеве.

Рейтинг Зеленского остается крайне высоким и спустя год после выборов. Ему доверяют 57 процентов граждан страны, а если бы голосование состоялось завтра, свой голос за Зеленского отдали бы 75 процентов избирателей.

Разговор президента Украины с журналистами происходил на лужайке рядом с Мариинским дворцом. Несмотря на короткий весенний дождь, Владимир Зеленский не прекратил общение и позволил всем задать вопросы. Он сидел на небольшом возвышении на фоне логотипа партии "Слуга народа" – и это стало поводом для критики, так как Зеленский, помимо прочего, заявил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от созданной им партии.

На пресс-конференцию не были аккредитованы некоторые оппозиционные журналисты и ряд крупных украинских СМИ: в их числе издания "Бабель", "Главком" и "Тиждень". В то же время туда попали представители издания блогера Андрея Шария, которое, как считает Служба безопасности Украины, распространяет сообщения, дискредитирующие страну в интересах российских спецслужб. Изданию "Цензор.нет", которое широко освещало конфликт в Донбассе, не дали возможности задать вопрос: о том, почему до сих пор не удалось передать в суд дела об ответственности за провальные операции украинской армии в Дебальцево и Иловайске. Именно этого год назад в ходе предвыборной кампании Зеленский требовал от Петра Порошенко.

Многие темы, о которых говорил украинский президент, касались внутренней политики, немало вопросов было связано с обещаниями, которые он дал своим избирателям год назад, и самое главное из них – окончание вооруженного конфликта в Донбассе.

Действительно, с приходом Зеленского мирные переговоры, как в Нормандском формате, так и напрямую с Россией оживились. За год состоялось три обмена пленными: 135 граждан Украины вернулись домой, в том числе и те, кто находился в заключении в российских тюрьмах: режиссер Олег Сенцов, моряки, находившиеся на двух захваченных Россией в Черном море украинских кораблях военно-морских сил Украины, а также другие политзаключенные. За последний год возобновились и переговоры в Минской трехсторонней группе, состоялось разведение сил на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе – это удалось сделать в том числе и в поселке Золотое, где были протесты как части местного населения, так и ветеранов добровольческих батальонов, поначалу отказавшихся оставить позиции, с которых отходила украинская армия. В то же время, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, только 21 процент респондентов считают, что президент добился успеха в переговорах о прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, а 69 процентов полагают, что он неуспешен.

"Что касается президента России, мы ничего с этим сделать не можем, мы должны с ним говорить и договариваться, – заявил Владимир Зеленский. – Я еще раз говорю: минский формат – приоритет, но никто не отменяет каких-либо других форматов. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к окончанию войны и возврату наших территорий. Нам нужен результат". По словам украинского президента, сразу после завершения пандемии коронавируса состоится новая встреча в Нормандском формате, изначально запланированная на весну этого года. Зеленский отметил, что на это согласны Германия и Франция, а прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, хотя и воспринимаются неоднозначно, необходимы: "Есть ответы, которые можно и хочешь получить, разговаривая с глазу на глаз, чтобы сделать стопроцентные выводы и идти по другому плану". Под этим президент Украины подразумевает свои дальнейшие действия, связанные с мирным урегулированием: он сказал, что, помимо плана А, который означает продолжение диалога, есть еще планы В и С, которые можно будет реализовать, если переговоры не приведут к результату. "Будем бороться до конца. Вы прекрасно знаете, что все хотят снятия санкций. И не только Россия, а и многие европейские страны. Я понимаю, что из-за санкций страдают их экономики. Но мы будем бороться еще несколько месяцев, чтобы найти выход из этой ситуации", – пояснил Зеленский. Он рассказал, что ему удалось переформатировать переговоры в Минске, что публично было сказано о шестилетнем участии в них представителей подконтрольных России самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР", что у многих из них есть российские паспорта. При этом Украина настаивает: участники переговоров от самопровозглашенных республик должны быть гражданами Украины.

Двусторонние переговоры с Россией при всех президентах были для Украины проигрышны

"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала, хотел показать всему миру, что мы не провоцируем и первыми стрелять мы не будем, – ответил Зеленский на вопрос о полном прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. – Но боевики не знают, что с ними будет, поэтому не могут перестать стрелять". По его словам, Киев после начала эпидемии коронавируса предлагал самопровозглашенным республикам гуманитарную помощь, так как на неподконтрольных территориях, по данным президента, нет инфекционных больниц и средств защиты, однако от этой помощи отказались.

Зеленский также поделился своими впечатлениями от пока единственной встречи в Нормандском формате, которая состоялась с момента его избрания: "Честно говоря, я сказал это Путину: я чувствую, что Российская Федерация не хочет обсуждать этот вопрос. Но мы помним, что это наша земля, это наш народ… Когда я говорил с Меркель, я понял, что вопроса о Крыме в этом диалоге нет. Всех интересуют только минский формат и та дорожная карта, которая была принята".

Политолог, профессор Киево-Могилянской Академии и научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань так оценивает заявления Владимира Зеленского в связи с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе:

– Во время пресс-конференции президент повторил довольно правильные тезисы: что всем понятно, кто верховодит боевиками, что Украина будет придерживаться принципиальных позиций, что никакой сдачи не произойдет. Но Зеленский сделал акцент на двусторонних переговорах с Россией. А двусторонние переговоры с Россией при всех президентах были для Украины проигрышны. Потому что Путин, Россия говорили: "Мы так не договаривались…", или меняли свою позицию. Когда начался конфликт вокруг Крыма и Донбасса, принципиальная установка украинской дипломатии состояла в том, что мы ведем переговоры прежде всего в международном формате, совместно с нашими западными партнерами. Зеленский это изменил. Сейчас во главе переговоров оказался руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он своеобразным образом отстранил МИД и на американском, и на российском направлении, и произошел ряд достаточно опасных поворотов, особенно, если говорить о вопросах Донбасса. Но поскольку в обществе есть сопротивление, то до каких-то капитулянтских решений не дошло. Помимо этого, в последнее время на переговорах в Минске играет активную роль вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников, и его позиция достаточно четкая и достаточно принципиальная. То есть был сделан целый ряд принципиальных заявлений, которыми российская сторона была недовольна, – говорит Алексей Гарань.

Несмотря на то, что сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский говорил, что пришел на один срок, спустя год он заявил, что некоторые проблемы страны невозможно решить за 5 лет, и если будет поддержка народа Украины, то он будет баллотироваться еще раз. Зеленский определил и рейтинг, при котором этого не может произойти: поддержка менее 20 процентов.

Незадолго до начала пресс-конференции рядом с местом ее проведения состоялась краткосрочная акция протеста: активисты развернули плакат со словами: "Зеленский, признайся, что ты слил дело Кати Гандзюк". Гандзюк – гражданская активистка, критиковавшая коррупцию в Херсонской области, была облита серной кислотой 31 июля 2018 года и впоследствии умерла в больнице от полученных ожогов. По словам Зеленского, исполнители этого убийства находятся за решеткой, и он надеется, что вслед за ними буду осуждены и заказчики. Но намного более сложным, по мнению президента, является гибель журналиста Павла Шеремета в центре Киева 20 июля 2016 года. Одна из причин, по которой, по словам Зеленского, он до сих пор не добивался отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, – чуть ли не единственного политика времен президентства Петра Порошенко и человека, за отставку которого во время протестов выступали активисты, – это его вера, что именно Авакову удастся найти заказчиков убийства Шеремета.

Накануне пресс-конференции Зеленского, в украинских СМИ широко писали об исследовании, которое было опубликовано Комитетом избирателей Украины. В исследовании говорится, что более 30 человек или их друзей, связанных с компанией нынешнего президента Украины "Студия Квартал 95", после его прихода к власти заняли ключевые государственные должности. По словам политолога Алексея Гараня, в украинском обществе неоднозначно оценивают первый год Владимира Зеленского на должности главы государства, а экспертное сообщество даже критически оценивает эту деятельность, согласно исследованию, которое в ближайшие дни будет представлено фондом "Демократические инициативы":

Зеленский считает, что за всей его критикой стоит Порошенко, поэтому мы слышим больше критических выпадов в сторону Порошенко, а не Путина

– Во время избирательной кампании Зеленский сделал очень много популистских обещаний, которые он, в общем-то, выполнить не может. Что-то сделано, в том числе, заработал антикоррупционный закон, начал работу Высший антикоррупционный суд, основа которого, кстати, закладывалась еще во времена Порошенко. Какие-то движения вперед есть, но в целом действия, которые предпринимают президент и его правительство, очень хаотичные, особенно в кадровой сфере. Это одна из самых болевых сфер, потому что мы видим, что, с одной стороны, Зеленский де-факто концентрирует сейчас такую власть, которой не было ни у одного из президентов Украины, ведь у него однопартийное большинство в парламенте, но при этом он продолжает расставлять кадры не по принципу профессионализма, а по принципу личной преданности. Мы сейчас посмеиваемся над тем, что происходит "квартализация" страны. И понятно почему это происходит. Кадровые назначения достаточно хаотичны: людей расхваливают, потом их неожиданно снимают. На некоторых направлениях это даже опасно. Например, внешнюю политику фактически сконцентрировал в своих руках глава Офиса президента, отстраняя Министерство иностранных дел. Это довольно тревожно. Но я должен сказать и о позитивных моментах, хотя они не в полной мере относятся непосредственно к Зеленскому. В обществе есть достаточно здоровых сил, которые противодействуют негативным тенденциям. Если говорить о Донбассе, когда принимались какие-то опрометчивые решения, у нас достаточно активно выступало движение под названием "Нет капитуляции". Оно, в общем-то, оказывает влияние, и даже власть вынуждены корректировать свои действия. При этом можно сказать, что министерство иностранных дел Украины пытается сбалансировать те действия, которые предпринимает Ермак.

– Я хотела бы спросить у вас по поводу выпада в адрес программы "Схемы" украинской службы Радио Свобода. Зеленский публично отчитал журналиста за его профессиональную деятельность, да еще намекнул на то, что речь идет о неукраинском СМИ. Насколько вообще такая риторика свидетельствует, например, о том, что Зеленский разделяет взгляды, которые скорее, можно услышать от партии Оппозиционная платформа – За Жизнь Медведчука или даже от коммунистов?

– Понимаете, у него взгляды человека, который вообще достаточно плохо понимает суть процессов, которые происходят в обществе и в политике. Плюс на это накладываются личные моменты: Зеленский слишком остро воспринимает критику, он очень обидчив, он реагирует несоразмерно на ту критику, которая возникает. Я бы сказал, тут есть личностные моменты, черты характера. И поэтому, например, когда происходят акции гражданского общества, например, как я уже говорил, движения "Нет капитуляции", президент считает, что за всем этим стоит Порошенко. Он считает, что за всей его критикой стоит его предшественник. Поэтому мы слышим больше критических выпадов в сторону Порошенко, а не Путина. Вот это – парадокс, – считает политолог, профессор Киево-Могилянской Академии и научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.