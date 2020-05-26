Конопля и миллиарды. Американский бизнес Дмитрия Босова

Чем занимался в США недавно, по официальной версии, покончивший с собой российский миллиардер Дмитрий Босов? Радио Свобода стали известны некоторые подробности.

Когда в апреле 2019 года власти округа Плумас (Калифорния) осмотрели новую коммерческую плантацию каннабиса, они были настолько встревожены тем, что обнаружили, что решили ввести временный мораторий в местных городах в отношении в то время лишь возникающего сектора экономики.

На входе их встретили два вооруженных охранника с фальшивыми удостоверениями личности. Так была обнаружена "одна из, если не самая масштабная плантация по выращиванию конопли в штате Калифорния", с вырубленными деревьями, теплицами и построенными без разрешений дренажными сооружениями. Обо всем об этом было рассказано на публичных слушаниях два месяца спустя.

Представители фонда Genius, стартапа, базирующегося в Лос-Анджелесе, выращивали каннабис на территории, равной примерно 750 футбольным полям. Они рассказали властям Плумаса, что сотрудничают с двумя исследовательскими институтами, поэтому смогли начать свою деятельность безо всяких разрешений, используя правовую лазейку штата Калифорния. Однако власти округа заявили, что связывались с учебными заведениями, и ни одно из них не подтвердило сотрудничества с этой компанией. Вскоре после этого фонд Genius вынужден был прекратить свою деятельность.

"Это демонстрация неслыханного игнорирования правил, строительных норм и постановлений нашего округа, – заявил на слушаниях 4 июня 2019 года шериф Плумаса Грег Хэгвуд, – Такие вопиющие нарушения говорят о состоянии ума. И я считаю это очень тревожным и неприемлемым".

С этого момента у фонда Genius начались проблемы, продолжавшиеся в течение следующих 12 месяцев. В это время компания агрессивно стремилась занять свое место на калифорнийском рынке каннабиса, объем которого исчисляется миллиардами долларов США. Сегодня телефоны компании молчат, письма, отправленные на корпоративную электронную почту, возвращаются, сайт компании не работает, а контрагенты начинают судебные тяжбы.

Фонд Genius мог бы войти в историю как очередной провальный и забытый бизнес по выращиванию конопли, ведь после начала эпидемии коронавируса таких компаний было множество, если бы 24 апреля бывший сотрудник фонда не подал бы в суд. Он утверждает, что владелец плантации – российский миллиардер Дмитрий Босов – израсходовал на эту затею 165 миллионов долларов США. Босов умер в Подмосковье через две недели после подачи иска – как утверждают официальные сообщения, он покончил с собой 6 мая. Именно Босов был бенефициарным владельцем фонда Genius, как следует из документов, предоставленных в рамках судебного разбирательства Фрэнсисом Рачоппи, проработавшим с Босовым около года и недолгое время занимавшим пост генерального директора.

В иске утверждается, что Босову аннулировали визу в США в разгар запуска бизнеса и он передал право собственности на созданную им компанию своему другу и советнику из Нью-Джерси, бывшему эмигранту из СССР по имени Игорь Шиндер. Вместе с ним Босов создал компанию с более чем шестью десятками небольшими фирмами, между которыми осуществлялись сделки – якобы для того, чтобы избежать претензий кредиторов. Это последнее утверждение ответчики отклонили.

В списке людей, имевших отношение к фонду, есть и россияне, и американцы. Даниил Абызов, сын миллиардера, бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" России Михаила Абызова, был одним из трех управляющих партнеров фонда Genius. Об этом сообщалось на его ныне уже не существующем сайте. Однако он перестал работать в фонде ранее, как сообщил Радио Свобода на условиях анонимности один из его бывших сотрудников. Даниил Абызов не ответил на телефонный звонок нашего корреспондента.

Михаил Абызов, близкий друг Босова, вероятно, его партнер в угольном бизнесе, был арестован в России в 2019 году. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. Его членам вменяют в вину хищение 4 миллиардов рублей у компаний, которые занимаются производством и передачей электроэнергии в Новосибирской области. Михаил Абызов до ареста некоторое время жил в США, даты его пребывания совпадают со временем, когда Босов занимался созданием своего американского бизнеса.

Дикие 90-е

Дмитрий Босов, по данным журнала Forbes, на момент своей гибели занимал 86-ю строчку в списке богатейших людей России с состоянием 1,1 млрд долларов. Эти средства ему удалось получить за счет покупки 20 процентов акций находившегося в 1990-е годы в плачевном состоянии Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Тогда же он стал управляющим московского офиса Trans World Group братьев Льва и Михаила Черных. В начале 2000-х он продал свою долю в КрАЗе Борису Березовскому и Роману Абрамовичу (впоследствии завод стал основным активом "Русала" Олега Дерипаски). С партнерами Босов создал группу "Аллтек", которую возглавлял до самой смерти. Одним из главных ее активов впоследствии стала компания "Сибантрацит", которая позиционирует себя как крупнейший в мире производитель и экспортёр высококачественного антрацита (Ultra High Grade), а также ведущий в России производитель металлургических углей.

В последние два года перед гибелью миллиардера СМИ неоднократно сообщали о различных проблемах, с которыми сталкивается Босов и его бизнес. Самая заметная из них касалась "Востокугля", компании, которую заподозрили в незаконной добыче угля. Это стало причиной разрыва Босова с Александром Исаевым, который был отправлен в отставку со всех постов, после чего подал иск против Босова с требованием удалить обвинения против него с сайтов компаний.

Босов контролировал 80 процентов фонда Genius посредством офшорных холдингов Alltech Group и Goldhawk Investments. Документы, имеющиеся в распоряжении суда, не позволяют установить, кто владел оставшейся долей, однако основатели фонда – 28-летний Ари Стиглер и его бизнес-партнер Гэбриел Борден – могли бы быть в числе его владельцев. Дело в том, что информирование государственных регуляторов в США необходимо в случае, если доля в компании – 20 процентов и выше.

Фрэнсис Рачоппи, бывший боец армейского спецназа, как сообщала The Wall Street Journal, был вынужден покинуть работу в соцсети Snap из-за романа с одним из подрядчиков. Он утверждает, что Босов "скрывал и неверно представлял настоящих владельцев фонда Genius". Он не сообщает подробности. В Калифорнии при этом нет ограничений для иностранцев по владению компаниями, занимающимися выращиванием каннабиса. Ни Рачоппи, ни его адвокат не ответили на просьбы дать комментарий для этой статьи. Радио Свобода также не получило ответ на запрос к властям штата Калифорния о списке зарегистрированных владельцев фонда Genius.

После того как в середине марта этого года Игорь Шиндер получил контроль над компанией Босова, он уволил весь работавший там персонал – примерно 180 сотрудников, сославшись на пандемию COVID-19. В приказе от 23 марта, подписанном им уже в качестве президента и председателя правления, стоит фраза "всех без исключения". Этот документ был передан суду Рачоппи в качестве доказательства. Но из имеющихся сведений непонятно, играл ли Шиндер какую-то роль в этом бизнесе до начала 2020 года.

В иске Рачоппи утверждает, что его уволили без причины и что ему должна быть выплачена как минимум остальная часть зарплаты за период до 2021 года. Согласно его контракту, речь идет о сумме, превышающей 1,2 млн долларов. Шиндер утверждает, что указ об увольнении всех существующих сотрудников не имел отношения к Рачоппи и что впоследствии генеральный директор уволился.

О Шиндере публично стало известно в 2018 году, когда журналисты идентифицировали его как человека, якобы пытавшегося под вымышленным именем Глен Старк баллотироваться на пост генерального секретаря Международной шахматной федерации (ФИДЕ), ссылаясь на знакомство с тогдашним ее президентом Кирсаном Илюмжиновым. Газета "Ведомости" в 2012 году писала, что Илюмжинов приглашал к себе погостить и порыбачить Михаила Абызова и Дмитрия Босова.

Возможно мошенничество

В тот же день, когда Шиндер подписал приказ о тотальном увольнении всех сотрудников, он сформировал совет из трех человек: помимо него, в него вошли федеральный судья в отставке Юджин Салливан и его сын. Оба они являются партнерами в вашингтонской компании Freech, Sporkin & Sullivan, финансируемой Луисом Фричем, также бывшим федеральным судьей и бывшим главой FBI. Эта фирма занимается вопросами, касающимися Закона о коррупции за рубежом, расследованиями, а также корпоративными вопросами. Отец и сын Салливаны также известны тем, что выступали в качестве третьей стороны в расследовании обвинений в правонарушениях в отношении компаниий, принадлежащих бизнесменам из бывшего СССР.

Юджин Салливан отклонил просьбу Радио Свобода ответить на вопросы касательно его работы в фонде Босова, его сын не ответил на сообщение, направленное нами через соцсети.

Первым решением созданного Шиндером совета стало расследование о "возможных махинациях и халатности" в компании.

Шокирующий объем инвестиций

Джон Шроер, калифорнийский репортер издания Marijuana Business Daily, говорит, что он шокирован объемом инвестиций в размере 165 миллионов долларов, вложенных в компанию по выращиванию каннабиса. По его словам, он не знает ни одной фирмы, которая бы вложила столько средств в подобное производство. Рачоппи утверждает, что у Босова были планы расширить свой сибирский угольный бизнес, и он был не просто пассивным инвестором, выращивающим каннабис. Босов собирался перебраться в Калифорнию и приобрел в Беверли-Хилс особняк, заплатив за него 30 миллионов долларов. Но, несмотря на это, в апреле 2019 года его виза была аннулирована, и он вернулся в Москву. По словам Рачоппи, Босов собирался добиваться повторной выдачи визы. При этом, как утверждается в иске, его деятельность становилась объектом расследований федеральных властей США, а ФБР его якобы трижды допрашивало, в том числе один раз в Италии, где у Босова был дом.

Тем не менее, в документах дела не указывается, каковы были основания для таких допросов. Просьбы Радио Свобода прокомментировать эту ситуацию были отклонены.

На федеральном уровне каннабис по-прежнему остается запрещенным наркотическим веществом в США, и это могло сыграть свою роль в отказе выдать Босову визу, – считает Андрей Романенко, адвокат, специализирующийся на вопросах иммиграции. В 2018 году Погранично-таможенная служба США предостерегала иностранцев от приезда в США с целью участия в производстве каннабиса, а Служба гражданства и иммиграции США сделала аналогичное предупреждение в то время, когда виза Босова была аннулирована.

Рождение фонда Genius

В своей попытке доказать, что экономические неприятности фонда были вызваны бесхозяйственностью, а не COVID-19, Рачоппи приводит доводы о том, как осуществляется управление компанией, о расточительности и сомнительных решениях.

Он утверждает, что у фонда Genius не было четкой стратегии получения прибыли, и что его руководители тратили деньги не считая, в том числе на автомобили Tesla, авиабилеты в бизнес-класс, десятки компьютеров для работников, которых они не планировали нанимать, а также ежедневные обеды для персонала, которые стоили более 1500 долларов США. По его словам, компания также переплачивала за имущество.

"Фонд за все время своего существования не получил сколько-нибудь значительных доходов и выжил лишь благодаря периодическим вливаниям наличных средств со стороны некоторых хорошо финансируемых иностранных ответчиков (речь о людях, выступающих в качестве ответчиков в суде – РС). Когда эти лица, наконец, осознали колоссальность непогашенных долгов фонда и финансовой бесхозяйственности, они начали быстро передавать собственность и активы Genius в компании-однодневки, чтобы спрятаться от кредиторов", – утверждает Рачоппи.

Он говорит, что согласился стать директором фонда в марте, сменив Стиглера, и подписал контракт с зарплатой 700 тысяч долларов в год и ежегодным бонусом в размере не менее половины годового оклада. При этом в Калифорнии заработная плата на аналогичной позиции не превышает 220 тысяч долларов в год. Хотя в интернете можно найти сообщения от бывших сотрудников фонда, которые подтверждают щедрость компании: некоторые упоминают бесплатные завтраки и обеды.

Не первая попытка?

Фонд, возможно, не был первой попыткой Босова вложить средства в развивающийся рынок каннабиса США. РБК писало, ссылаясь на свои источники, что Босов хвастался о том, что заработал на каннабисе в США за один год полмиллиарда долларов – больше, чем на угле в России.

США несколько лет назад начали постепенную легализацию медицинской и рекреационной марихуаны, и таким образом был создан миллиардный рынок, привлекающий инвесторов со всего мира. Ожидается, что к 2025 году его объем достигнет 34 млрд долларов (в прошлом году речь шла о 12 млрд), как говорится в докладе The Arcview Group за 2020 год. В основном этот рынок сосредоточен в Калифорнии.

Босов был одним из нескольких россиян, которых привлекло производство конопли в США. Например, сибирский бизнесмен Андрей Муравьев, бывший президент цементной компании, также инвестировал в калифорнийскую конопляную промышленность.

В апреле 2019 года акции одной из первых компаний, появившейся на рынке выращивания каннабиса, показали рост в 2000 процентов. Босов начал инвестировать в фонд Genius осенью 2018 года, говорится в поданном против него иске. Это было время экономического роста рынка марихуаны, после чего наступил спад: акции Canopy Growth с тех пор потеряли две трети цены.

Монополия денег

Фонд Genius стремился стать вертикально интегрированной компанией: не только выращивать, но и распространять свою продукцию через сеть розничных магазинов. Он основал собственный бренд под названием Gen!us и открыл свой флагманский магазин на Мелроуз-авеню, одной из самых популярных и дорогих торговых улиц в Лос-Анджелесе. У фонда было три лицензии, две из которых он приобрел. Еще пять были на стадии оформления, о чем на своей странице в LinkedIn упоминает Бенджамин Кингстон, корпоративный адвокат компании.

Розничная лицензия на продажу каннабиса в Лос-Анджелесе стоит приблизительно 20 млн долларов, –​ рассказал Радио Свобода Шон Мэддокс, управляющий партнер калифорнийской консалтинговой фирмы Green Consulting Partners.

Фонд Genius также приобретал недвижимое имущество в Лос-Анджелесе. По мнению Рачоппи, компания переплачивала за него, однако эксперты обращают внимание, что выращивание и продажа марихуаны разрешены только в определенных зонах, а это приводит к более высокой стоимости объектов.