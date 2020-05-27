Главред телеканала ТВК обратилась в полицию после угроз в соцсетях

Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева подала заявление в полицию после того, как получила угрозы в соцсетях. Журналистское объединение "Синдикат-100" потребовало от правоохранительных органов провести расследование и привлечь к ответственности угрожавшего Бухтуевой. Об этом сообщает телеканал "Дождь" и другие СМИ, которые входят в объединение.
25 мая в социальной сети "ВКонтакте" на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой пользователь под именем Василь Клименко угрожал журналистке физической расправой: "Вот теперь ходи и оглядывайся: "арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!" - написал он.
Объединение независимых СМИ „Синдикат-100“ серьезно обеспокоено безопасностью журналистки и её родных . В "Синдикате-100" не считают эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. "Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая "арматурка", а то и пуля", - говорится в заявлении.
Угрозы опубликованы под репостом текста "Новой газеты" от 22 мая 2020 года, в котором главные редакторы нескольких изданий выступили против давления на журналистов в условиях эпидемии COVID-19, инструментом которого, по их словам, становится спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе.
23 апреля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил уведомление о привлечении должностных лиц красноярского телеканала ТВК по статье о фейках за публикацию видео "Отрядов Путина", на котором пенсионерки сжигают в ведре изображение коронавируса.
- 31 марта Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за распространение фейковых новостей об эпидемиях. Административные штрафы увеличились до 300–400 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусматривает штрафы до 2 миллионов рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
- Нападение на журналиста Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 года. Неизвестные нанесли ему 56 ударов железным прутом, он получил тяжёлые травмы. Заказчиком покушения сам Кашин называет бывшего губернатора Псковской области, ныне секретарь генсовета "Единой России" Андрея Турчака. Причиной совершения преступления, по словам журналиста, была месть за его комментарий в "Живом журнале".
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