Главред телеканала ТВК обратилась в полицию после угроз в соцсетях

Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева подала заявление в полицию после того, как получила угрозы в соцсетях. Журналистское объединение "Синдикат-100" потребовало от правоохранительных органов провести расследование и привлечь к ответственности угрожавшего Бухтуевой. Об этом сообщает телеканал "Дождь" и другие СМИ, которые входят в объединение.

25 мая в социальной сети "ВКонтакте" на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой пользователь под именем Василь Клименко угрожал журналистке физической расправой: "Вот теперь ходи и оглядывайся: "арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!" - написал он.

Объединение независимых СМИ „Синдикат-100“ серьезно обеспокоено безопасностью журналистки и её родных . В "Синдикате-100" не считают эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. "Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая "арматурка", а то и пуля", - говорится в заявлении.

Угрозы опубликованы под репостом текста "Новой газеты" от 22 мая 2020 года, в котором главные редакторы нескольких изданий выступили против давления на журналистов в условиях эпидемии COVID-19, инструментом которого, по их словам, становится спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе.

23 апреля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил уведомление о привлечении должностных лиц красноярского телеканала ТВК по статье о фейках за публикацию видео "Отрядов Путина", на котором пенсионерки сжигают в ведре изображение коронавируса.