Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Главред телеканала ТВК обратилась в полицию после угроз в соцсетях

Мария Бухтуева

Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева подала заявление в полицию после того, как получила угрозы в соцсетях. Журналистское объединение "Синдикат-100" потребовало от правоохранительных органов провести расследование и привлечь к ответственности угрожавшего Бухтуевой. Об этом сообщает телеканал "Дождь" и другие СМИ, которые входят в объединение.

25 мая в социальной сети "ВКонтакте" на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой пользователь под именем Василь Клименко угрожал журналистке физической расправой: "Вот теперь ходи и оглядывайся: "арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!" - написал он.

Объединение независимых СМИ „Синдикат-100“ серьезно обеспокоено безопасностью журналистки и её родных . В "Синдикате-100" не считают эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. "Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая "арматурка", а то и пуля", - говорится в заявлении.

Угрозы опубликованы под репостом текста "Новой газеты" от 22 мая 2020 года, в котором главные редакторы нескольких изданий выступили против давления на журналистов в условиях эпидемии COVID-19, инструментом которого, по их словам, становится спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе.

23 апреля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил уведомление о привлечении должностных лиц красноярского телеканала ТВК по статье о фейках за публикацию видео "Отрядов Путина", на котором пенсионерки сжигают в ведре изображение коронавируса.

  • 31 марта Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за распространение фейковых новостей об эпидемиях. Административные штрафы увеличились до 300–400 тысяч рублей. Уголовная ответственность предусматривает штрафы до 2 миллионов рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
  • Нападение на журналиста Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 года. Неизвестные нанесли ему 56 ударов железным прутом, он получил тяжёлые травмы. Заказчиком покушения сам Кашин называет бывшего губернатора Псковской области, ныне секретарь генсовета "Единой России"​ Андрея Турчака. Причиной совершения преступления, по словам журналиста, была месть за его комментарий в "Живом журнале".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG