Новые санкции против Си и Путина?

Десятки стран требуют расследования распростанения из КНР коронавируса. США грозит Китаю санкциями за упущенное в начале эпидемии время и сокрытие информации о заражении вирусом от человека к человеку. США, Великобритания и Евросоюз осуждают попытку КНР нарушить соглашение по Гонконгу, принять новый закон и ввести в особом районе свои органы госбезопасности. Госсекретарь США Майк Помпео уже пригрозил изменить благоприятный торговый режим с Гонконгом. Младшему партнеру КНР: путинской России и ее партнерам, - новыми санкциями угрожают США: пострадают участники проекта газопровода "Северный поток-2".

"Западные страны стремятся воспользоваться пандемией для наказания неугодных им правительств", - жалуется глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

Зачем КНР в разгар пандемии пытается срочно и скандально подчинить бунтующий Гонконг? Продолжит ли Дональд Трамп разыгрывать "китайскую карту" перед выборами? Стала ли Россия уже во всем младшим партнером КНР? Серьезны ли угрозы автократиям в период эпидемии? Обсудят научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков, журналист Дэвид Саттер (США), директор института Дальнего Востока РАН китаист Алексей Маслов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 28 мая в 19:05