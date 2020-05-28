The Bell рассказал о спорах чиновников о проведении ЕГЭ

Решение о проведении ЕГЭ в неизменном виде и почти по графику было для чиновников таким трудным, что к обсуждению пришлось подключиться Владимиру Путину, пишет The Bell. В результате, несмотря на эпидемию, в июле в России пройдет ЕГЭ — 680 тысяч выпускников будут очно сдавать по два-четыре экзамена, для каждого из которых их будут заново перемешивать в разных школах.

Минобрнауки и союз ректоров во главе с ректором МГУ Виктором Садовничим стояли на том, чтобы проводить экзамен как можно скорее и не терять год, а выпускники могли бы начать учиться в вузах с 1 сентября. В мае они предлагали начать ЕГЭ 19 июня "при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации".

Рособрнадзор призывал не спешить: его глава Анзор Мусаев предлагал перенести экзамен на конец лета, самый поздний срок – с 11 по 31 августа.

Минпросвещения в публичном поле высказывалось менее категорично. Его представители только анонсировали перенос сроков из-за коронавируса.

С одной стороны, чиновники надеялись, что летом распространение вируса замедлится как минимум из-за жары. С другой — были абсолютно уверены, что школьники не будут сидеть дома в теплую погоду, поэтому эпидемический эффект от переноса ближе к осени будет маленький, а психологический вред — огромный, сказал The Bell федеральный чиновник от образования. При принятии решения учитывали результаты опроса родителей, проведенного ВЦИОМ, говорит собеседник The Bell. На сайте службы опрос частично опубликован 27 мая, но чиновники получили результаты заранее и ориентировались на него при выборе срока ЕГЭ: "Выяснилось, что родители боятся, что дети растеряют знания и потеряется учебный год".

В результате власти отказались от других вариантов проведения экзаменов:

Дистанционный экзамен. Минобрнауки считало, что провести ЕГЭ дистанционно возможно, если снабдить всех учеников техникой — и призывало к сдаче в такой форме. В Рособрнадзоре с самого начала говорили, что дистанционно сдавать ЕГЭ невозможно. Такой же позиции придерживалось и Минпросвещения. От идеи проводить экзамен удаленно отказались быстро, говорит федеральный чиновник от образования: "Это просто нереально организовать, ни за месяц, ни за два".

Другая форма экзамена. Заменить ЕГЭ на другую форму экзамена тоже нельзя, говорит федеральный чиновник: "У людей есть запрос на то, что государство организует честный экзамен, гарантирует справедливость. А как иначе это сделать, кроме как в виде ЕГЭ, — непонятно".

Другой сценарий: сдать один ЕГЭ по профильному предмету, а остальное отдать на откуп вузам, еще хуже, утверждает федеральный чиновник: "ЕГЭ можно подать сразу в несколько вузов, в этом его смысл. Нет гарантии, что вузы смогут провести свои экзамены дистанционно, и что студенты не пойдут в пять вузов ногами — или поедут в другие регионы — и не перезаражаются там".

"Мы очень боимся, что они все друг друга перезаражают. Это правда сложное решение», — резюмирует федеральный чиновник. Владимир Путин перед принятием решения лично изучал все варианты, и других найдено не было, уверяет источник издания.

Многих родителей и преподавателей перспектива ЕГЭ в разгар эпидемии пугает. Крупный бизнесмен рассказал The Bell, что начал разбираться в ситуации по просьбе сотрудников и увидел в процедуре угрозу как для людей, так и для бизнеса: на самом экзамене можно обеспечить безопасность, но в очередях на регистрации школьники рискуют заразить друг друга, а затем и своих родных — в результате это грозит новой волной эпидемии и закрытием экономики, считает он.

Опрошенные The Bell эпидемиологи считают, что избежать опасности возможно — но для этого нужны очень четкие правила и гарантия их соблюдения. Последние официальные рекомендации Роспотребнадзора о проведении экзаменов датированы 18 марта; ни они, ни последние устные рекомендации не отвечают на важные вопросы — как избежать скопления детей перед участками до и после сдачи ЕГЭ, а также как они должны туда добираться. Сказано лишь, что школьники должны приходить на экзамен по графику, а скопления в "рекреационных зонах" допускать нельзя.