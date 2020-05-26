Чем мы дышим, и каким будет ЕГЭ-2020?

ВОЗДУХ ОЧИСТИЛСЯ?

Пожалуй, уже много лет воздух в центре Москвы, как и любого другого большого российского города, не был настолько чистым и свежим. А ведь еще в первом квартале 2020 года уровень вредных веществ в атмосфере был на 57% больше, чем в тот же период 2019 года, о чем свидетельствуют исследователи. Это рекорд за последние пять лет.

Рассказывает Иван Воронин.

Марьяна Торочешникова: Эксперт российского отделения Гринпис Елена Васильева не исключает, что нынешние цифры, рассказывающие о высокой концентрации загрязняющих воздух веществ, можно объяснить тем, что у Росприроднадзора просто пока не слишком много времени, чтобы их контролировать. Ведомство занимается реорганизацией, а тем временем промышленные предприятия беззастенчиво выбрасывают в атмосферу вредные вещества.

Ведомство занимается реорганизацией, а промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу вредные вещества



Елена Васильева: Это исследование ссылается на данные Росгидромета, а он ведет постоянный мониторинг качества воздуха: по определенным постам наблюдения, с определенным интервалом времени. Насколько увеличилось количество анализов, на которые ссылаются некие эксперты: якобы это стало причиной того, что зафиксировано большое количество случаев высокого загрязнения, – вот этот вопрос остался открытым, потому что никто не приводит статистику количества наблюдений, которые провел Росгидромет. Если брать во внимание тот факт, что у нас постоянно расширяется мониторинг, то он точно так же расширялся и в 2019 году. Но в 2019-м мы говорили о том, что у нас, опять же, основываясь на данных Гидромета, качество воздуха стало лучше, то есть случаев высокого загрязнения в 2019 году было меньше, чем в 2018-м. Этот резкий рост за первый квартал 2020 года, конечно, очень многих огорчил.

Принципиальным является в данном случае вопрос о реформировании контрольно-надзорной деятельности в природоохранной сфере, которое происходило в 2019 году. У нас была изменена структура Росприроднадзора, то есть основного органа, который занимается контролем за деятельностью предприятий, за соблюдением ими природоохранных требований. С 22 мая прошлого года до начала декабря, то есть больше полгода, эту службу лихорадило: вместо 89 управлений, которые были в каждом субъекте Федерации, было сформировано 33. И, в общем-то, за вторую половину 2019 года у нас очень большие сомнения в том, что эта контрольно-надзорная деятельность вообще реализовывалась. Мы считаем, что эта ситуация с Росприроднадзором расслабила наши предприятия. Скорее всего, количество случаев высокого загрязнения воздуха в какой-то мере связано с этим небольшим отступлением от жесткой системы государственного контроля.

Марьяна Торочешникова: По словам директора проектов российского отделения Гринпис Ивана Блокова, начиная с 2008 года число случаев крупных вредных выбросов в атмосферу только растет.

Иван Блоков: Давать оценку воздуха по стране в целом – довольно сложная задача, потому что в разных городах ситуация складывается совершенно по-разному. Но если смотреть в целом, пытаться усреднять по городам, что иногда делают наши государственные службы, то за последние годы не наступает никакого существенного улучшения состояния воздуха. Оно колеблется по разным показателям, например, по формальдегиду (а это канцерогенное вещество), в последние полтора десятка лет наблюдается постоянный рост концентрации и точек, где концентрация выше предельно допустимого уровня.

При этом по непонятным причинам за последние 20 лет предельно допустимые концентрации для ряда веществ вместо ужесточения, наоборот, ослаблены. В первую очередь нас беспокоят такие канцерогенные вещества, как формальдегид или винилхлорид, для которых вдруг по непонятным причинам уровень и значение предельно допустимых концентраций поднимаются, то есть требования становятся слабее и уже переходят за уровень риска, который допустим в мире и в России.

Поэтому в ближайшие годы мы не ожидаем существенного улучшения состояния воздуха, если только не будут приняты жесткие меры, в том числе государственными органами, включая санитарные нормативы. Есть комплекс мер, которые надо принять для того, чтобы загрязнение уменьшилось, но он должен включать в себя не только запретительные меры (мы же знаем, как в России действуют запреты), но еще и меры экономического стимулирования.

И вот тут есть очень большие проблемы, потому что плата за выбросы, сбросы и хранение отходов, то есть за негативное воздействие на окружающую среду с 2013-го по 2019 год упала более чем вдвое, с 28-и до 13 миллиардов рублей. Это и так не была очень большая сумма для российского бизнеса, но она еще сильно сократилась, в том числе потому, что изменились предельно допустимые концентрации, а также методики и коэффициенты, которые взыскивают на северных территориях. Изменилось очень многое, и почему-то все это привело не к тому, что платы стали эффективно воздействовать на загрязнение, а к тому, что они просто упали.

Если вы посмотрите результаты опросов общественного мнения, проводившихся, в том числе, в 2020 году, то состояние воздуха относится к приоритетным вопросам, о которых говорят люди. При этом проблемы, связанные с загрязнением воздуха, определяются и тем, как у нас организована плата, и тем, как организовано наблюдение, и предельно допустимыми концентрациями.

Я могу привести один пример, который был для меня очень показательным. За те самые 20 лет, которые я упоминал, предельно допустимая концентрация метилмеркаптана была увеличена в 660 раз. Соответственно, если раньше его юридически не имели права выбрасывать в концентрации, когда человек его ощущал, то нынешняя действующая концентрация превышает порог запаха для человека в полтора-два раза. Если вы выходите на улицу и чувствуете запах метилмеркаптана (его можно сравнить, например, с запахом кислой капусты), то это еще не значит, что ПДК достигнута. Вполне возможно, что это находится в рамках ПДК.

Cостояние воздуха относится к приоритетным вопросам, о которых говорят люди



Объяснить, почему такое происходит, я не могу, и мне кажется, что это одна из тех вещей, из-за которых качество жизни может еще ухудшиться, если мы не будем изменять нормативы и доводить их до разумного уровня, соответствующего тому, что принято в большинстве стран мира. А методики достаточно простые.

Марьяна Торочешникова: Эта пандемия, замирание промышленных предприятий, бизнеса, жизни из-за карантина в течение нескольких месяцев каким-то образом скажется на качестве воздуха?

Иван Блоков: Безусловно, в очень многих городах страны она уже сказалась на качестве воздуха. Но, к сожалению, это временное явление. Если не будут проведены четкие мероприятия по сохранению ситуации с выбросами, то, как только жизнь вернется в нормальное русло (а она, безусловно, вернется, причем достаточно скоро), и выбросы вернутся к прежнему уровню. Нет никаких оснований предполагать, что уменьшенные объемы выбросов существенно сохранятся. Возможно, хотя и не гарантировано, немножко уменьшится движение автомашин. Но опыт той же Москвы или Красноярска показывает, что это уменьшение будет временным.

"СПЕЦОПЕРАЦИЯ ЕГЭ"

Выпускники школы, которая находится возле моего дома, год назад до пяти утра развлекали весь квартал. Соседи, конечно, были не очень этому рады, но что ж, дети могут раз в год погулять. В этом году выпускной вечер вряд ли будет проходить в стенах школы. Во всяком случае, последние звонки большинство российских учеников провели на удаленке – кто в Зуме, кто в Скайпе, а кто придумал и другие способы. Школьники расстраиваются и переживают. А впереди ЕГЭ, который тоже непонятно, как и в каких условиях будет проходить.

Рассказывает Анастасия Тищенко.

Марьяна Торочешникова: О том, как будет проходить единый государственный экзамен в этом году, не знают не только сами выпускники, но и учителя, которые ждут распоряжений от министерства. Вот что рассказала Радио Свобода член совета профсоюза "Учитель" Марина Шарова.

Марина Шарова: Мы уже два месяца не видели детей. И вся подготовка, которая интенсивно шла в этом году, в 11-м классе, на консультациях, на уроках, за эти два месяца может смазаться. Дети высокого уровня сейчас используют ресурс этого времени для самоподготовки. Но в 11-м классе присутствуют и дети с низким уровнем мотивации, и здесь вообще большая проблема. Некоторые просто не выходят на связь, поэтому их уровень не то что не повышается, он даже не сохраняется, а падает.

Главная особенность данного периода: ничего не ясно. В предыдущие годы был четкий график, все знали, на какой день выходят, на какой экзамен, по какому предмету. Сегодня мы ничего не знаем: посмотрели по телевидению, ждем приказа. Приказа не дождались. Затем Владимир Путин объявил – начинаем 29-го. Вот с этого момента мы ждем, что скажет министерство. Министр Кравцов сказал: ждем бумаг. Мы, педагоги, пока ни под чем не расписывались, ни с чем не были ознакомлены, потому что никто ничего не знает. Все, что мы знаем, это то же самое, что знает вся страна: в аудитории будет восемь человек, количество кабинетов будет увеличено, русский язык будет в два дня. Но это нам сказали не в школе, не непосредственно наше руководство, это мы узнали из СМИ.

Насчет перчаток, средств индивидуальной защиты и так далее – непонятно, кто будет это обеспечивать, должны ли мы опять купить все это сами. Четких инструкций еще не прописано. Нет списков тех, кто будет работать в пунктах. Количество людей, которые прошли обучение и уже занесены в базу ЕГЭ, организаторов ЕГЭ, недостаточно. Нас предупредили только, что работать будут все.

Есть еще одна большая проблема – место проведения единого государственного экзамена должно быть оборудовано видеофиксацией, принтером, компьютером, точкой доступа интернета и так далее, а во многих кабинетах этого вообще нет. Наша школа уже который год проводит ЕГЭ, а сейчас этих кабинетов недостаточно. Было 30 кабинетов, а сейчас надо оборудовать 54. И до сих пор нет ни камер, ничего.

Марьяна Торочешникова: Выпускникам 2020 года повезло с этой ситуацией, этот карантин чем-то поможет им при поступлении и сдаче ЕГЭ? Или, наоборот, они невезучие?

Главная особенность данного периода: ничего не ясно



Марина Шарова: Субъективно, конечно, им не повезло, потому что, по убеждению моему и моих учеников, ничто не заменит человеческого общения, поддержки учителя, причем не только профессиональной, но и эмоциональной. Если же говорить об объективной информации, которую мы сейчас получаем, то, например, увеличено количество бюджетных мест, снижена нагрузка на обучающихся. Сказано, что три предмета (если кто идет в колледж) вы можете вообще не сдавать. Пока нормативно это нигде не записано, но если это сделают, мы только за. В общем, субъективно – нет, а объективно – да, наверное, они выиграют.

Марьяна Торочешникова: Профсоюз "Учитель" предложил министерству пойти на некоторые послабления для учителей, например, учесть возраст тех, кто будет принимать и контролировать то, как проходит процедура сдачи единого госэкзамена. Говорит оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.

Ольга Мирясова: Учителя очень рады, что отменили ОГЭ, потому что в этом экзамене нет никакого принципиального смысла, вполне можно выставить оценки по результатам обучения. У нас практически невозможно сделать так, чтобы ребенок в итоге не закончил школу, даже если он очень плохо учится, поскольку администрация всячески давит на то, чтобы выставили оценки. И уровень ОГЭ год от года снижался, он действительно очень низкий.

Отменять ЕГЭ – это, конечно, была намного более сложная история, потому что по результатам ЕГЭ поступают в вузы, и, наверное, было трудно представить себе какую-то иную модель. Звучали предложения – перенести на август, но с точки зрения работы учителей это было бы еще тяжелее: получается, что они пошли бы работать в сентябре без всякого существенного перерыва перед новым учебным годом.

Конечно, очень многие обеспокоены тем, как именно все будет происходить, и на это у педагогов еще накладывается проблема с отпусками. В этом году отпуска оказались разорваны, и для части педагогов это большая проблема. Допустим, если в семье есть маленькие дети и второй родитель работает, то, возможно, на июль не был предусмотрен никакой вариант, и вдруг внезапно экзамены оказываются в июле, и учителей настойчиво просят уйти в отпуск в июне.

Кроме того, конечно, учителя всегда находятся в крайнем напряжении на пунктах проведения экзаменов, потому что требования очень жесткие. В этом году, если они будут сидеть в масках, как предлагает Роспотребнадзор, это будет еще тяжелее физически, и поэтому мы как профсоюз предлагаем вообще освободить ряд работников от работы на экзаменах – тех, кто старше 55 лет, у кого хронические заболевания. Мы понимаем, что большинство не хочет работать на них, но надо хотя бы сделать льготы определенным категориям педагогов.

Мы ждем, что на пунктах приема экзаменов будут созданы такие условия, чтобы все это произошло с минимальными негативными последствиями и для детей, и для учителей. И, прежде всего, нужно, чтобы внутри, в школе, были созданы приемлемые условия для отдыха, чтобы и дети, и учителя могли нормально себя чувствовать и не устать до начала экзамена настолько, чтобы уже на самом экзамене у них просто не было сил ничего писать.

Насколько я знаю, планируется провести все зачисление за август. Если раньше у вузов и колледжей было на это примерно два месяца, то теперь будет один, но вполне можно себе представить, что за месяц пройдет нормальное зачисление. В конце концов, вузы могли бы и спокойно сдвинуть начало учебного года дней на десять: думаю, это не сильно сказалось бы на программе.