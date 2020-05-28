На оперного певца Чельдиева завели четвертое уголовное дело

Ковид-диссиденту и оперному певцу из Северной Осетии Вадиму Чельдиеву предъявили обвинение по четвертому уголовному делу. Ему вменяют хулиганство совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, Чельдиев через телеграм-чат призвал выходить на митинг в столице Северной Осетии 20 апреля и понимал, что его сообщение "с агрессивной формой подачи" приведёт к "массовому нарушению общественного порядка с сопротивлением представителям власти".

Ранее оперного певца внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На него заведено ещё три уголовных дела. Чельдиева обвиняют в призывах к экстремизму, распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции.

Чельдиев в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.

Чельдиев стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.