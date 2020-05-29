У здания АП задержали участников пикетов в защиту студентов РГСУ

В Москве у здания Администрации президента полиция в пятницу задержала двоих участников одиночных пикетов в поддержку студентов Российского государственного социального университета, которые жалуются на нарушение их прав.

Задержаны Сергей Запольнов, основатель студенческого профсоюза "Мы молодежь Москвы", и отчисленный из РГСУ студент Антон Очеретин. Об этом сообщили Радио Свобода сами задержанные.

Полиция объяснила задержание пикетчиков тем, что в связи с так называемым режимом самоизоляции в Москве запрещены любые публичные мероприятия. Такое же заявление выпустило ранее в пятницу ГУ МВД по Москве - в связи с одиночными пикетами в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Накануне у здания МВД на Петровке были задержаны около 10 участников таких пикетов, а в пятницу там же задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.

Как сообщают студенческие активисты из РГСУ, в вузе проходят массовые отчисления (по политическим и другим причинам), а студентам во время карантина предписано не выходить из общежитий даже по уважительным причинам, например в аптеку (именно попытку покинуть общежитие, чтобы дойти до аптеки, отчислили Очеретина).