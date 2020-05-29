Американцу Полу Уилану в Москве сделана срочная операция

Американцу Полу Уилану, которого в России сейчас судят по обвинению в шпионаже, была сделана срочная операция в московском институте имени Склифосовского.

Семья Уилана сообщила в пятницу, что посольство США в Москве уведомило её об ухудшении состояния американца, который находится под стражей в СИЗО "Лефортово". Сообщается, что операция прошла успешно, и уже сегодня Уилана должны вернуть из института имени Склифосовского обратно в Лефортово.

У Уилана, задержанного в Москве в декабре 2018 года, была диагностирована паховая грыжа. Суд ранее отказал в доступе к нему американского врача. Посольство США неоднократно выражало опасения в связи с состоянием здоровья американца.

В заявлении родных Уилана подчёркивается, что они опасаются его возможного заражения коронавирусом в СИЗО.

25 мая на заседании суда по делу Уилана прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Уилан в последнем слове заявил о своей невиновности.

Слушания дела Уилана по существу начались 20 апреля. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты – около 10 человек – заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. По словам адвоката, суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива". Ожидается, что приговор будет вынесен 15 июня.