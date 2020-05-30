В Казахстане будет создана комиссия по реабилитации жертв репрессий

В Казахстане будет создана государственная комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Его обращение к согражданам опубликовано на официальном сайте главы государства в субботу, 30 мая, в связи с отмечаемым в Казахстране 31 мая Днём памяти жертв политических репрессий и голода.

"За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", – подчёркивается в обращении президента Токаева.

Скорбным символом жестокости и цинизма назвал президент Казахстана Акмолинский лагерь жён изменников родины (АЛЖИР), куда этапировали близких родственников, жён и детей политзаключенных.