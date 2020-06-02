Связанные с "поваром Путина" СМИ понесли убытки в 50 млн рублей

Ряд СМИ, которыми предположительно владеет "повар Путина", петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, понесли в прошлом году убытки на сумму 50 миллионов 700 тысяч рублей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на финансовую отчётность, опубликованную в базе "СПАРК-Интерфакс".

Речь идёт о информационных агентствах ФАН и "Политика сегодня", а также о сайте "Журналистская правда". Все они зарегистрированы на ООО "ФАН". Согласно финансовой отчётности убыток организации за прошлый год стал рекордным за всё время её существования.