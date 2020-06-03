Граждане Беларуси стоят в очередях, чтобы отдать подписи за оппозиционных режиму Александра Лукашенко кандидатов на президентских выборах, которые назначены на 9 августа. Десятки тысяч людей вышли на улицы в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Слуцке, в десятке районных центров. Такого в истории Беларуссии еще не было. Люди высказывают недовольство тем, что президент Лукашенко игнорирует эпидемию коронавируса, не оказывает действенной помощи бизнесу. В выборах неожиданно для власти решили участвовать люди из правящей элиты: экс-дипломат Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико. Лозунг кампании не допущенного к выборам популярного блогера Сергея Тихановского и ставшей вместо него кандидатом его жены Светланы Тихановской: "Стоп таракан!". Другой у протестующих популярный лозунг: "Лукашенко страшнее коронавируса!"

Президент Беларуси Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком уже угрожал репрессиями организаторам "майданчиков": Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет". Уже арестованы Сергей Тихановский и оппозиционер Николай Статкевич. До полусотни человек было задержано.3 июня Александр Лукашенко начал проводить консультации по обновлению правительства.

К чем приведет массовый протест на выборах в Беларуси? Как он повлияет на Россию? Обсуждают политолог Виталий Шкляров, экономисты Дмитрий Болкунец, экономист Ярослав Романчук.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 3 июня в 19:05