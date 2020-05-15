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Мир

Беларусь перед выборами. Удастся ли снять корону с Лукашенко?    

Акция "кандидатов протеста" в Минске

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Эту дату депутаты Палаты представителей выбрали 8 мая, а уже через неделю завершилась подача заявлений в Центризбирком для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на высший государственный пост.

О своем намерении баллотироваться в президенты заявили почти четыре десятка человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. 14 мая Центризбирком принял заявление о регистрации его инициативной группы. Руководителем определен глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, что в команду Лукашенко вошли более 11 тысяч человек – на тысячу больше, чем во время аналогичной кампании 2015 года.

25 лет без отрыва от производства

Александр Лукашенко занимает президентский пост пять сроков подряд, начиная с 1994 года. Для современной Европы четверть века на высшем посту – достижение из ряда вон выходящее. Изначально в Конституции Беларуси полномочия были ограничены двумя сроками, однако внесенные по его инициативе изменения в Основной закон позволили бывшему директору совхоза баллотироваться неограниченное количество раз.

Белорусы во всем разберутся без советчиков

О своем решении пойти на шестой срок Лукашенко заявил в конце прошлого года. Подчеркнул, что не намерен "посиневшими пальцами" держаться за власть, однако не имеет права бросить народ в это сложное время. И высказал надежду, что "белорусы во всем разберутся без советчиков".

"Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции от президента многое зависит. И я вам честно говорю о той политике, которая будет проводиться при нынешней власти. Ну, а кто прав, кто виноват, скоро станет понятно – когда пойдете определяться, кто будет вами руководить, какая будет власть. И никто над вами довлеть не станет, это вы решите сами. И я вам гарантирую: очередные выборы пройдут абсолютно открыто и порядочно", – пообещал Лукашенко.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 1994 год
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 1994 год

"Честность выборов" в белорусском понимании давно критикуется международным сообществом. Еще ни одна избирательная кампания, исключая разве что самую первую в 1994 году, ни удостоилась похвалы извне. Наблюдатели от ОБСЕ особенно критикуют практику досрочного голосования, когда невозможно обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней. Власти используют административный ресурс, доводя явку в 35–40% избирателей еще до дня основного голосования.

Кампания может пройти без внешнего контроля. А внутренним надзором власти не испугаешь

После прошлогодних выборов в Палату представителей, где не оказалось ни одного оппонента действующего режима, констатировано "полное отсутствие соблюдения демократических обязательств". Евросоюз назвал парламентские выборы "очередной упущенной возможностью".

"Бессмертные белорусы" против коронавируса

В этом году вопрос о международных наблюдателях на президентских выборах может разрешиться сам собой. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что с учетом эпидемиологической обстановки говорить о приезде международных экспертов преждевременно. Таким образом, кампания может пройти без внешнего контроля. А внутренним надзором власти не испугаешь.

При этом чиновница считает, что раздающаяся критика о назначении президентских выборов в период эпидемии COVID-19 неуместна. Действительно, карантин в стране не объявлен, массовые сборы не ограничены. Лукашенко единение с народом демонстрирует личным примером: вопреки опасности заразиться, играл в хоккей, участвовал в пасхальном богослужении, сажал деревья во время субботника, принимал с трибуны военный парад 9 мая. В стране работают кинотеатры, открыты рестораны, продолжается футбольный чемпионат. Это единственная страна Европы, не закрывшая границы.

Белорусы не боятся коронавируса и не сидят в бункере, констатировала Ермошина. Согласно официальной статистике, в стране почти 27 тысяч инфицированных коронавирусом, свыше 150 умерших.

Нет особого режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать

"Да, народа стало меньше ходить на улицах, но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины – закрытые помещения – не так много людей заходит в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что население у нас страшно напугано, сидит в бункере и сборщики подписей потревожат покой, нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать", – заявила Ермошина.

При этом она подчеркнула, что комиссия строго указала: члены инициативных групп должны быть в масках и перчатках. Отсутствие защитных средств будет рассматриваться как невыполнение рекомендаций, нарушения могут повлечь даже отказ в регистрации кандидатов. Если появятся предпосылки, свидетельствующие о неблагоприятной ситуации во время голосования, члены избиркомов также будут обеспечены всем необходимым.

Последний шанс на право выбора

Таким образом, 15 мая – последний день подачи заявлений на регистрацию инициативных групп. Своим правом воспользовались около четырех десятков претендентов, хотя некоторым это было сложно сделать физически. Так, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский из Гомеля отбывает 15-суточный арест за встречи с подписчиками в разных городах. В итоге за участие в "массовых акциях" за решеткой оказался и сам блогер, и десятки его сторонников. Документы в ЦИК отнесла его жена Светлана. Однако отсутствие заявителя оказалось достаточным, чтобы отказать Тихановскому в регистрации инициативной группы.

Выборы президента Беларуси, 2015 год
Выборы президента Беларуси, 2015 год

Имена кандидатов в президенты станут известны в июле. С 21 мая по 19 июня члены инициативных групп будут собирать подписи избирателей. Проходной барьер – не менее 100 000. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, когда люди неохотно пускают к себе домой, задача не из лёгких. Подписные листы проверяются 20 дней, затем Центризбирком обнародует список финалистов. После регистрации кандидатов стартует этап агитации.

Виктор Бабарико
Виктор Бабарико

Среди участников гонки немало известных в стране людей. Экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный Николай Статкевич, депутат парламента предыдущего созыва Анна Канопацкая, в прошлом руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, банкир, до недавнего времени руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Именно о Бабарико эксперты говорят как о главном конкуренте Лукашенко. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за первые сутки в его инициативную группу записались более 7 тысяч человек. Из своих 56 лет последние четверть века Бабарико работает в банковской системе. В 2000-м был назначен председателем правления Белгазпромбанка. 12 мая уволился с должности по собственному желанию, чтобы целиком сконцентрироваться на президентской кампании.

Эрудированный человек, грамотный экономист, известный меценат, вернувший в Беларусь многие исторические ценности. Из недостатков – лишь отсутствие политического опыта.

Это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси

"Я не наивный и прекрасно понимаю правила игры на этом поле в Беларуси, а самое главное – финальную часть "действа", которая сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считают. Однако я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности современных технологий. А самое главное, очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И посчитал для себя стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего", – объяснил свое участие в выборах Виктор Бабарико.

Ставка на "кандидатов протеста"

Вопреки прогнозам, что с выборами в Беларуси все понятно как минимум на ближайшие политические кампании, в кои-то веки появилась интрига. Кроме классической оппозиции, в борьбу вступают новые силы: профессиональный банкир, основатель ІТ-парка, амбициозный фермер. Даже Лидия Ермошина призналась, что не ожидала такой активности.

Объявление выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно

"Честно говоря, думала, что эти выборы будут вялые. Не потому что случилась эпидемия, как и везде в мире. А потому что, когда был политический сезон – зима, весна, наши политики вели себя совсем неактивно. Поэтому не верила, что желающих стать кандидатами будет так много. Однако мое мнение такое: у лиц, подавших документы на регистрацию инициативной группы, но ранее не участвовавших в выборах на пост президента, шансов стать узнаваемыми за несколько месяцев и завоевать доверие нет", – отметила глава ЦИК.

Изначально белорусская оппозиция собиралась определиться на предстоящие выборы с единым кандидатом. В итоге участники праймериз отказались от участия в кампании. По их мнению, объявление выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно. В специальном заявлении сказано, что такое решение Лукашенко и его приближенных продиктовано лишь желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для узурпации власти.

Тем не менее 14 мая некоторые лидеры оппозиционных партий правоцентристской коалиции, которые пытались провести праймериз по выбору единого кандидата, заявили о сборе инициативных групп для регистрации в ЦИК в качестве потенциальных кандидатов в президенты.

"Кампания праймериз по объективным причинам не выбрала единого кандидата от демократических сил, но движение "За свободу", Белорусская христианская демократия и Объединенная гражданская партия приняли решение продолжить дальнейшее сотрудничество и провести совместную кампанию "За Беларусь без диктатуры", – заявила сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова.

Она отметила, что в условиях пандемии собрать 100 тысяч подписей за выдвижение кандидата в президенты невозможно, поэтому лидеры коалиции планируют зарегистрировать инициативные группы и использовать этап сбора подписей для информационных пикетов и создания безопасных платформ для протестных групп.

Аналогичную стратегию избрал один из лидеров социал-демократов Николай Статкевич, который запланировал выдвинуть 30 "кандидатов протеста". На первом же заседании ЦИК по рассмотрению регистрационных заявлений восемь таких выдвиженцев были сразу же отбракованы – из-за "многочисленных нарушений", выявленных в ходе проверки документов.

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