Беларусь перед выборами. Удастся ли снять корону с Лукашенко?    

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Эту дату депутаты Палаты представителей выбрали 8 мая, а уже через неделю завершилась подача заявлений в Центризбирком для регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на высший государственный пост.

О своем намерении баллотироваться в президенты заявили почти четыре десятка человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. 14 мая Центризбирком принял заявление о регистрации его инициативной группы. Руководителем определен глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, что в команду Лукашенко вошли более 11 тысяч человек – на тысячу больше, чем во время аналогичной кампании 2015 года.

25 лет без отрыва от производства

Александр Лукашенко занимает президентский пост пять сроков подряд, начиная с 1994 года. Для современной Европы четверть века на высшем посту – достижение из ряда вон выходящее. Изначально в Конституции Беларуси полномочия были ограничены двумя сроками, однако внесенные по его инициативе изменения в Основной закон позволили бывшему директору совхоза баллотироваться неограниченное количество раз.

Белорусы во всем разберутся без советчиков

О своем решении пойти на шестой срок Лукашенко заявил в конце прошлого года. Подчеркнул, что не намерен "посиневшими пальцами" держаться за власть, однако не имеет права бросить народ в это сложное время. И высказал надежду, что "белорусы во всем разберутся без советчиков".

"Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции от президента многое зависит. И я вам честно говорю о той политике, которая будет проводиться при нынешней власти. Ну, а кто прав, кто виноват, скоро станет понятно – когда пойдете определяться, кто будет вами руководить, какая будет власть. И никто над вами довлеть не станет, это вы решите сами. И я вам гарантирую: очередные выборы пройдут абсолютно открыто и порядочно", – пообещал Лукашенко.

"Честность выборов" в белорусском понимании давно критикуется международным сообществом. Еще ни одна избирательная кампания, исключая разве что самую первую в 1994 году, ни удостоилась похвалы извне. Наблюдатели от ОБСЕ особенно критикуют практику досрочного голосования, когда невозможно обеспечить полноценный контроль за содержимым бюллетеней. Власти используют административный ресурс, доводя явку в 35–40% избирателей еще до дня основного голосования.

Кампания может пройти без внешнего контроля. А внутренним надзором власти не испугаешь

После прошлогодних выборов в Палату представителей, где не оказалось ни одного оппонента действующего режима, констатировано "полное отсутствие соблюдения демократических обязательств". Евросоюз назвал парламентские выборы "очередной упущенной возможностью".

"Бессмертные белорусы" против коронавируса

В этом году вопрос о международных наблюдателях на президентских выборах может разрешиться сам собой. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что с учетом эпидемиологической обстановки говорить о приезде международных экспертов преждевременно. Таким образом, кампания может пройти без внешнего контроля. А внутренним надзором власти не испугаешь.

При этом чиновница считает, что раздающаяся критика о назначении президентских выборов в период эпидемии COVID-19 неуместна. Действительно, карантин в стране не объявлен, массовые сборы не ограничены. Лукашенко единение с народом демонстрирует личным примером: вопреки опасности заразиться, играл в хоккей, участвовал в пасхальном богослужении, сажал деревья во время субботника, принимал с трибуны военный парад 9 мая. В стране работают кинотеатры, открыты рестораны, продолжается футбольный чемпионат. Это единственная страна Европы, не закрывшая границы.

Белорусы не боятся коронавируса и не сидят в бункере, констатировала Ермошина. Согласно официальной статистике, в стране почти 27 тысяч инфицированных коронавирусом, свыше 150 умерших.

Нет особого режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать

"Да, народа стало меньше ходить на улицах, но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины – закрытые помещения – не так много людей заходит в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что население у нас страшно напугано, сидит в бункере и сборщики подписей потревожат покой, нарушат эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать", – заявила Ермошина.

При этом она подчеркнула, что комиссия строго указала: члены инициативных групп должны быть в масках и перчатках. Отсутствие защитных средств будет рассматриваться как невыполнение рекомендаций, нарушения могут повлечь даже отказ в регистрации кандидатов. Если появятся предпосылки, свидетельствующие о неблагоприятной ситуации во время голосования, члены избиркомов также будут обеспечены всем необходимым.

Последний шанс на право выбора

Таким образом, 15 мая – последний день подачи заявлений на регистрацию инициативных групп. Своим правом воспользовались около четырех десятков претендентов, хотя некоторым это было сложно сделать физически. Так, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский из Гомеля отбывает 15-суточный арест за встречи с подписчиками в разных городах. В итоге за участие в "массовых акциях" за решеткой оказался и сам блогер, и десятки его сторонников. Документы в ЦИК отнесла его жена Светлана. Однако отсутствие заявителя оказалось достаточным, чтобы отказать Тихановскому в регистрации инициативной группы.

Имена кандидатов в президенты станут известны в июле. С 21 мая по 19 июня члены инициативных групп будут собирать подписи избирателей. Проходной барьер – не менее 100 000. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации, когда люди неохотно пускают к себе домой, задача не из лёгких. Подписные листы проверяются 20 дней, затем Центризбирком обнародует список финалистов. После регистрации кандидатов стартует этап агитации.

Среди участников гонки немало известных в стране людей. Экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный Николай Статкевич, депутат парламента предыдущего созыва Анна Канопацкая, в прошлом руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, банкир, до недавнего времени руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Именно о Бабарико эксперты говорят как о главном конкуренте Лукашенко. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за первые сутки в его инициативную группу записались более 7 тысяч человек. Из своих 56 лет последние четверть века Бабарико работает в банковской системе. В 2000-м был назначен председателем правления Белгазпромбанка. 12 мая уволился с должности по собственному желанию, чтобы целиком сконцентрироваться на президентской кампании.

Эрудированный человек, грамотный экономист, известный меценат, вернувший в Беларусь многие исторические ценности. Из недостатков – лишь отсутствие политического опыта.

Это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси

"Я не наивный и прекрасно понимаю правила игры на этом поле в Беларуси, а самое главное – финальную часть "действа", которая сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считают. Однако я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности современных технологий. А самое главное, очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И посчитал для себя стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего", – объяснил свое участие в выборах Виктор Бабарико.

Ставка на "кандидатов протеста"

Вопреки прогнозам, что с выборами в Беларуси все понятно как минимум на ближайшие политические кампании, в кои-то веки появилась интрига. Кроме классической оппозиции, в борьбу вступают новые силы: профессиональный банкир, основатель ІТ-парка, амбициозный фермер. Даже Лидия Ермошина призналась, что не ожидала такой активности.

Объявление выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно

"Честно говоря, думала, что эти выборы будут вялые. Не потому что случилась эпидемия, как и везде в мире. А потому что, когда был политический сезон – зима, весна, наши политики вели себя совсем неактивно. Поэтому не верила, что желающих стать кандидатами будет так много. Однако мое мнение такое: у лиц, подавших документы на регистрацию инициативной группы, но ранее не участвовавших в выборах на пост президента, шансов стать узнаваемыми за несколько месяцев и завоевать доверие нет", – отметила глава ЦИК.

Изначально белорусская оппозиция собиралась определиться на предстоящие выборы с единым кандидатом. В итоге участники праймериз отказались от участия в кампании. По их мнению, объявление выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно. В специальном заявлении сказано, что такое решение Лукашенко и его приближенных продиктовано лишь желанием использовать пандемию в качестве дополнительного инструмента для узурпации власти.

Тем не менее 14 мая некоторые лидеры оппозиционных партий правоцентристской коалиции, которые пытались провести праймериз по выбору единого кандидата, заявили о сборе инициативных групп для регистрации в ЦИК в качестве потенциальных кандидатов в президенты.

"Кампания праймериз по объективным причинам не выбрала единого кандидата от демократических сил, но движение "За свободу", Белорусская христианская демократия и Объединенная гражданская партия приняли решение продолжить дальнейшее сотрудничество и провести совместную кампанию "За Беларусь без диктатуры", – заявила сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова.

Она отметила, что в условиях пандемии собрать 100 тысяч подписей за выдвижение кандидата в президенты невозможно, поэтому лидеры коалиции планируют зарегистрировать инициативные группы и использовать этап сбора подписей для информационных пикетов и создания безопасных платформ для протестных групп.

Аналогичную стратегию избрал один из лидеров социал-демократов Николай Статкевич, который запланировал выдвинуть 30 "кандидатов протеста". На первом же заседании ЦИК по рассмотрению регистрационных заявлений восемь таких выдвиженцев были сразу же отбракованы – из-за "многочисленных нарушений", выявленных в ходе проверки документов.