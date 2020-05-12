Лукашенко: парад и (не)карантин. Эфир в 20:30

Александр Лукашенко не решился на карантин, но решился на парад – почему? Собеседники Виталия Портникова – белорусский писатель и политик Владимир Некляев и корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Эфир в 20:30.
Владимир Некляев и Виталий Цыганков: какими будут последствия политики белорусского президента?
Александр Лукашенко не решился на карантин, но решился на парад – почему? Собеседники Виталия Портникова – белорусский писатель и политик Владимир Некляев и корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Эфир в 20:30.
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