Более двух миллионов россиян признаны безработными и состоят на учёте в службах занятости. Максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей - получают почти 450 тысяч человек. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

Специалисты в области подбора персонала утверждают, что реальное число безработных может быть в два раза выше официальной статистики.

По данным Росстата, в апреле число безработных в России превысило четыре миллиона человек. По сравнению с мартом уровень безработицы вырос на 23 процента.

Количество безработных в России выросло на фоне пандемии коронавируса. Из-за введённых в стране ограничений многие компании и предприятия вынуждены были закрыться.

По данным Минтруда, пик безработицы в стране ожидается в третьем квартале этого года. А всего в 2020 году число безработных может превысить пять миллионов.

В конце мая президент России поддержал предложение министерства труда увеличить минимальное пособие по безработице в три раза, с полутора до четырёх с половиной тысяч рублей.