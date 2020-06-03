"Роскосмос" в окопах Славянска. Что случилось с твиттером Рогозина

Личный аккаунт Дмитрия Рогозина в твиттере с 3 июня стал официальным аккаунтом возглавляемой им госкорпорации "Роскосмос". На страничке изменились личные данные владельца, но URL твиттера остался прежним – по нему все еще видно, что это твиттер Рогозина.

Осталась в аккаунте и синяя галочка, свидетельствующая о том, что это подтвержденный аккаунт и его владелец является тем, за кого себя выдает.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко объяснил переименование так: "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы".

Прежний официальный аккаунт Роскосмоса в твиттере тоже никуда не делся, но у него гораздо меньше подписчиков: 153 тысячи против 766 тысяч у "нового".

Все бы ничего, но Дмитрий Рогозин завел твиттер задолго до того, как возглавил Роскосмос, – еще в 2009 году. Из-за этого все его старые твиты теперь выглядят как твиты Роскосмоса, и это порой выглядит довольно смешно или как минимум странно:

Никуда не делся и старый твит Рогозина, который снова оказался в центре внимания после успешного запуска космического корабля Crew Dragon компанией SpaceX Илона Маска. В апреле 2014 года глава Роскосмоса предложил американцам отправлять астронавтов в космос с помощью батута. После успешного запуска Crew Dragon Маск ответил Рогозину, сказав, что "батут работает".

Будет ли Дмитрий Рогозин или сотрудники пресс-службы Роскосмоса удалять старые твиты, написанные до переименования аккаунта, неясно, но на днях глава госкорпорации уже был вынужден стереть одно из своих сообщений в этой социальной сети. В нем он называл первого президента России Бориса Ельцина "патологическим предателем". Позже Рогозин объяснил, что удалил твит случайно (и да, теперь это объяснение тоже выглядит написанным от лица Роскосмоса):