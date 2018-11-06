Лунтик и его аватары. Рогозин покоряет Луну

В соцсетях высмеивают российские планы по освоению Луны на фоне очередной неисправности в российском модуле МКС.

Дмитрий Рогозин не пробыл в должности главы "Роскосмоса" и полугода, но уже успел сделать на этом посту больше резонансных заявлений, чем иной чиновник – за всю карьеру. Перлы бывшего вице-премьера, такие как версия о происхождении дырки в космическом корабле "Союз" (по мнению Рогозина, ее мог сделать американский астронавт – "чтобы быстрее вернуться на Землю"), перемежаются с новостями о неудачах в порученной ему отрасли. Самой крупной из этих неудач, пожалуй, стал запуск пилотируемого корабля "Союз МС-10" 11 октября, когда космонавтам из-за нештатной ситуации при взлете пришлось возвращаться на землю с помощью системы аварийного спасения.

6 ноября для Рогозина снова не сошлись звезды. В ночь на вторник государственное информационное агентство РИА Новости опубликовало слова главы Роскосмоса о планах России изучать Луну с помощью "роботов-аватаров", построив там "посещаемую базу". "Эта задача более масштабная и ответственная, чем та, которая стояла перед США во время их луной программы в 60-е и 70-е годы", – сказал Рогозин. А уже днем "Интерфакс" сообщил, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления. В Роскосмосе заявили, что на работу МКС эта неисправность не повлияет и неисправный компьютер будет перезагружен 8 ноября. Но стремительную лавину твитов и постов, высмеивающих очередной провал ведомства в сочетании с очередными фантастическими прожектами его руководителя, было уже не остановить.

Голый Патриот:

Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "РИА Новости". Теперь лунатикам придется эвакуироваться!

Ichor Yosha:

Столько скепсиса по поводу того, что Рогозин планирует освоение Луны, но ведь у него есть реальная мотивация переехать куда-нибудь, где сила гравитации поменьше

Сталингулаг:

Рогозин сообщил, что Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров» Значит опять в Саратове горячей воды не будет, Луну они изучают, роботами, аватарами, ***** (неценз. – РС)

​Слова Дмитрия Рогозина про роботов-аватаров вызвали такую реакцию не только из-за ассоциаций с фильмом Джеймса Кэмерона, но и по той причине, что два года назад тогда еще вице-премьер по вопросам ВПК и оборонной промышленности уже представлял публике "российского аватара" – робота по имени Федор (и тогда его тоже высмеяли):

Впрочем, ехидные комментаторы в соцсетях видят российских роботов-аватаров на Луне несколько по-иному:

О том, что в ближайшее время в России будет разработана "новая концепция освоения Луны", Дмитрий Рогозин заявил еще 2 ноября, уже тогда породив волну шуток на эту тему:

Илья Вайцман:

Нет, ну какие жестокие люди эти аргентинские полицейские!!! Отобрали, понимаете ли, кокаин, и посмотрите, какой дрянью приходится пользоваться нашей "элите"!?! Уже до "аватаров" догаллюцинировали. :( Хотел было попросить объяснить т. Рогозину, что с задержкой оборота сигнала в две секунды при доступной в реальности ширине канала его "аватары" будут слепыми паралитиками с нарушенной координацией движений, но понял, что безнадежная идея. Он не может этого понять, потому что не может. "Стаж!" © ...синей краски-то хоть припасли?

По мнению российских экспертов, разработка лунной программы России попросту не по карману – она требует создания практически с нуля нового космического корабля, сверхтяжелой ракеты и стартового комплекса для нее. При этом, по словам самого Дмитрия Рогозина, у Центра имени Хруничева, где производятся тяжелые ракеты "Протон" и "Ангара", образовалась "финансовая дыра" в 111 миллиардов рублей – в основном в виде долгов все перед тем же "Роскосмосом".

Ну а "вишенкой на торте" этого непростого для Рогозина дня стало заявление властей Казахстана о том, что эта страна будет выводить на орбиту свои первые научно-технологические спутники с помощью ракеты-носителя Falcon-9 от американской компании Space X Илона Маска.