В Лондоне в ходе протестов произошли стычки у офиса премьера

В Лондоне в среду в ходе протестных акций, организованных из-за смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда, произошли стычки с полицией недалеко от резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.
Колонна демонстрантов подошла со стороны Гайд-парка. Проходя резиденцию премьера, некоторые из числа протестующих с лозунгами "Жизни черных имеют значение" и поднятыми вверх руками, сжатыми в кулак, встали на колени. Судя по кадрам с места событий, на колено перед протестующими встал и один из сотрудников охраны.
Далее активисты направились к посольству США. Они призвали всех, кто хочет высказаться против расизма, вечером выйти на улицу и встать на колени с плакатами "Справедливость для Джорджа Флойда!".
Сам Борис Джонсон ранее назвал обстоятельства смерти Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими, ужасающими и не имеющими оправдания. Он также поддержал право людей на протесты, но только если при этом не нарушается закон. Выступления в британской столице проходят в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Полиция в связи с этим предупредила, что демонстранты должны соблюдать требования социальной дистанции, которые запрещают собираться группами больше шести человек и приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. В протестных акциях в Лондоне в среду участвовали тысячи людей.
- Это уже не первые выступления в британской столице в знак солидарности с демонстрантами в США. Акции против социального неравенства и насилия со стороны полиции прошли и в других странах, к примеру, во Франции, в Германии.
- 46-летней Джордж Флойд умер в больнице, после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе 25 мая. Сообщалось, что афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить Флойда, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Начались протесты, которые охватили десятки американских городов. Массовые акции нередко сопровождаются погромами и столкновениями с сотрудниками сил безопасности.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, отстранены от несения службы. Шовин арестован. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве и случайном убийстве, совершенном в результате неправомерных действий.
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