В Лондоне в ходе протестов произошли стычки у офиса премьера

В Лондоне в среду в ходе протестных акций, организованных из-за смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда, произошли стычки с полицией недалеко от резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.

Колонна демонстрантов подошла со стороны Гайд-парка. Проходя резиденцию премьера, некоторые из числа протестующих с лозунгами "Жизни черных имеют значение" и поднятыми вверх руками, сжатыми в кулак, встали на колени. Судя по кадрам с места событий, на колено перед протестующими встал и один из сотрудников охраны.

Далее активисты направились к посольству США. Они призвали всех, кто хочет высказаться против расизма, вечером выйти на улицу и встать на колени с плакатами "Справедливость для Джорджа Флойда!".

Сам Борис Джонсон ранее назвал обстоятельства смерти Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими, ужасающими и не имеющими оправдания. Он также поддержал право людей на протесты, но только если при этом не нарушается закон. Выступления в британской столице проходят в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Полиция в связи с этим предупредила, что демонстранты должны соблюдать требования социальной дистанции, которые запрещают собираться группами больше шести человек и приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. В протестных акциях в Лондоне в среду участвовали тысячи людей.