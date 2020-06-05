"Градус безумия повышается". Что такое изоляция в отделе полиции

Москвич Денис Мищенко, задержанный за участие в одиночном пикете, которого Роспотребнадзор обязал изолироваться в отделе полиции из-за подозрения на коронавирус, находится дома. Результаты анализа на вирус еще не готовы. Активиста задержали 2 июня на пикете против полицейского насилия. Его оставили на ночь в ОВД "Замоскворечье", а на следующий день отвезли в больницу, где провели тест на COVID-19. В итоге Замоскворецкий суд Москвы назначил Мищенко штраф – 1 тысячу рублей. Позднее стало известно, что от активиста не стали требовать изолироваться в ОВД, как было предписано.

Самому молодому человеку и его адвокатам идея самоизоляции в ОВД "Замоскворечье" кажется по меньшей мере абсурдной – если он действительно болен и представляет опасность для окружающих, то должен находиться дома. В отделении полиции множество людей, которые постоянно контактируют друг с другом, один туалет на всех и полное отсутствие возможности получения необходимой медицинской помощи.

Денису Мищенко 19 лет, он член Либертарианской партии России, студент факультета прикладной информатики Московского политехнического университета. В интервью Радио Свобода он рассказал, что является автивным участником многих протестных акций. 2 июня он вышел в одиночный пикет против полицейского насилия. Мищенко уточнил, что "скорую помощь" в отделение полиции он и его адвокат вызвали по собственной инициативе – чтобы зафиксировать повреждения при его грубом задержании:

КТ показала, что пневмонии у меня нет



– Сейчас я себя чувствую более-менее нормально, нахожусь дома. КТ (компьютерная томография – РС) показала, что пневмонии у меня нет. Результаты мазка на коронавирус пока не готовы. Мне пришло смс, что я смогу увидеть его в системе ЕМИАС. Я думаю, что меня решили так оперативно изолировать из-за повышенной температуры: как я понимаю, такая практика существует. Как только возникает подозрение на вирус, выписывается предписание на изоляцию.

– Какова была ваша реакция на предписание Роспотребнадзора изолировать вас в отделении полиции?

– Это предписание я получил от врачей поликлиники. Я сказал им: "Вы понимаете, что меня могут отпустить из полиции уже завтра, и непонятно, что будет дальше? Меня все равно не будут содержать отдельно". Они говорили: "Не важно, тогда мы все перепишем" – короче, ничего внятного мне ответить не могли. Говорили, что вот будет результат, и тогда, может быть, выпишут что-то другое.

–​ А как вы думаете, что это было? Технический сбой, ошибка или что-то еще?

– Я не знаю, честно говоря, но я не понимаю, как врач может выписывать предписание самоизолироваться в полицейском участке. Я не думаю, что это может положительно сказаться на здоровье человека в принципе. Врач должен следовать клятве Гиппократа, принципу "не навреди". Это были врачи поликлиники № 68, в которую меня привезла "скорая", эти предписания от Роскомнадзора выписывают сразу они.

– Врачи понимали, что они прописывают вам самоизоляцию в полицейском участке?

Врачи выписали мне это предписание для нахождения в полицейском участке



– Да, они туда звонили, хотели убедиться, что меня там будут содержать в отдельной камере, что я буду находиться отдельно от других людей. Им ответили – да, меня смогут содержать отдельно, и тогда врачи выписали мне это предписание для нахождения в полицейском участке.

– Каковы условия в отделении полиции? Смогли бы они вас действительно там изолировать? Там же не только камеры, там нужно еще где-то есть, ходить в туалет, лечиться, в конце концов...

– Там в тот момент так сложилось, что камеры вообще не были заняты никем, поэтому меня вполне можно было содержать в отдельной камере. При этом условия пользования туалетом нарушают все допустимые санитарно-эпидемиологические нормы: на все отделение там один общий туалет в дежурной части. Если я болен – находиться там по санитарным нормам совершенно недопустимо.

–​ Как с вами обращались в полиции?

Со мной обращались очень плохо, будили в пять утра, чтобы снять отпечатки пальцев



– После больницы со мной обращались очень плохо. Один сотрудник был адекватный, другой не очень. Чтобы вы понимали градус всего этого безумия – когда у меня все изъяли, то потребовали снять шнурки с ботинок. Потом у меня потребовали снять и ботинки. Один из полицейских постоянно говорил, что мне платят за участие в пикетах. Я сказал ему, что он ошибается, и это смешно. Кроме того, меня будили в пять утра, чтобы снять отпечатки пальцев. Для чего это было нужно делать именно в это время – непонятно.

– В случае, если бы вы действительно были больны коронавирусной инфекцией, и вас изолировали в этом полицейском участке, они бы смогли обеспечить вам какое-то адекватное лечение?

Лечение бы они мне не обеспечили, и заболеть мог весь участок



– Нет, лечение они бы в принципе не смогли обеспечить. Кроме того, с учетом того, что все средства защиты полицейских – это маска, они бы сами все заболели, всем участком. Если бы я и правда был болен, маска бы их не защитила – я сижу в камере, а они постоянно возле меня. Маска может предотвратить распространение вируса, но они же постоянно там находятся, дышат этим воздухом, так что заболеть мог весь участок. Чтобы вы понимали, полицейские очень долго решали, что со мной делать эти 14 суток. Сначала они правда думали, что мне придется 14 дней у них там сидеть. Они говорили, что дадут мне свободно перемещаться, я буду в камере просто ночевать. Потом они минут 15 вызванивали разное начальство, чтобы им дали разрешение меня отпустить. После пяти-шести звонков им наконец разрешили меня отпустить

– Почему вы выходите в одиночные пикеты?

Я вышел в пикет против полицейского насилия, потому что сотрудники Росгвардии убили человека за кражу обоев. Это недопустимо



– Я выходил на пикеты в поддержку Ильи Азара 28 и 29 мая. Тогда меня ударили головой об автозак – о верхний косяк двери. Меня отдали "скорой", поэтому у меня нет протокола, они никому не отправили. У меня есть заключение о том, что у меня гематома на голове с кровоподтеком, и я буду судиться с ними по поводу того, что они причинили мне физический ущерб. А 2 июня я вышел в пикет против полицейского произвола – после того как сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге убили человека за кражу обоев. Я считаю, что это недопустимо. Сейчас власти хотят разрешить полиции право применения огнестрельного оружия, и это пугает, – рассказал активист Денис Мищенко.

Его адвокат Мансур Гильманов уточнил, что юристы намерены оспорить предписание Роспотребнадзора об изоляции Дениса Мищенко в отделении полиции, и пояснил, почему он и его подзащитный вызвали "скорую помощь":

Он рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. Кроме того, при задержании к нему применили физическую силу



– Перед тем, как начнутся действия, связанные с оформлением документов, адвокат обязан выяснить состояние здоровья своего клиента. Я обратился к нему с вопросом о состоянии здоровья, и он рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. Кроме того, к нему при задержании применяли физическую силу. Для того, чтобы это зафиксировать, а также в связи с самочувствием, мы написали обращение на имя начальника ОВД о том, что к Мищенко необходимо вызвать "скорую помощь". Сотрудники полиции вызвали "скорую", она приехала, медики измерили температуру и установили, что она повышенная. А поскольку повышенная температура относится к симптомам коронавируса или ОРВИ, сотрудники "скорой" приняли решение о необходимости проверить его на коронавирус. Отдел полиции – это как общественное место, там ходят очень много людей, и чтобы не было риска заражения, врачи сказали, что ему вообще лучше не находиться в отделе полиции и необходимо ему провести анализы. Мы поехали ночью на КТ, ему провели компьютерную томографию, взяли мазки на коронавирус и антитела. Это была поликлиника № 68. Мы, кстати, довольны той помощью, которую там оказали Денису. Но мы собираемся оспорить то, что предписание было выдано на самоизоляцию не в жилом помещении, а в отделении полиции. Как известно, самоизолироваться возможно только в жилом помещении, – говорит адвокат Мансур Гильманов.

Радио Свобода отправило запрос в ГП № 68 Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию. Нам ответили, что таких полномочий у поликлиники нет, и перенаправили нас в Департамент здравоохранения Москвы. Также мы пытались связаться с Роспотребнадзором. Ответов из этих ведомств на момент публикации статьи пока не поступало.

Юрист проекта "Апология протеста" Алексей Глухов надеется, что попытка московских медиков изолировать активиста с подозрением на коронавирус в отделении полиции – единичный случай, и эта практика будет прекращена:

Наверняка медики сделали это по просьбе полицейских



– Из того, что нам удалось выяснить – никаких сотрудников Роспотребнадзора в ту ночь в больнице не было. Этот случай показывает, что Роспотребнадзор напечатал кучу бланков, поставил там подписи и печати, а заполнение этих бланков осуществляется врачами. Условно, любой москвич, который заразился ОРВИ, – у него есть простуда, головная боль, кашель, насморк и прочее – автоматически получает такое предписание Роспотребнадзора. Но сотрудников Роспотребнадзора, видимо, насколько мало, что обеспечить личное вручение таких постановлений нет физической возможности. Видимо, поэтому заключено такое негласное соглашение, что Роспотребнадзор выдает эти бланки врачам, объясняет, как их заполнять, и врачи эту функцию берут на себя. Они все вписывают, а потом передают данные в Роспотребнадзор. Я больше чем уверен, что московский Роспотребнадзор сам был в шоке. Думаю, они ни сном, ни духом не знали о таком предписании, и вряд ли этот документ попал в какую-то официальную базу данных. Полицейские хотели оставить задержанного на ночь, но по закону предписание о самоизоляции возможно выдавать лишь только для самоизоляции в жилых помещениях, а отдел полиции жилым помещением не является. Но по просьбе полицейских врачи вписали: обязан самоизолироваться по адресу нахождения отдела полиции. Потому что если бы вписали домашний адрес задержанного, то его нахождение в отделе полиции нарушало бы кучу статей. Можно было бы смело говорить: "Извините, но я обязан выполнить предписание Роспотребнадзора и идти к себе домой". Это постановление незаконно по своей сути, и оно уже неприменимо. В случае, если появятся хоть какие-то попытки привлечения Дениса к ответственности за неисполнение предписания, это может привести к серьезным проблемам для самого Роспотребнадзора. Потому что, по сути, это неисполнение ими своих должностных обязанностей и неосуществление контроля за выдачей этих предписаний. Мне пока не кажется, что власть будет и дальше использовать Роспотребнадзор и медиков для давления на активистов: им гораздо легче отправить человека на 15 суток в спецприемник, чем напрягать Роспотребнадзор и придумывать основания для такого предписания. Пока способ с административным арестом отлично работает. Хотя идея, конечно, может показаться им здравой и разумной, – считает юрист Алексей Глухов.