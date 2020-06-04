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Суд обязал минобороны выплатить 4 млн рублей матери погибшего на полигоне срочника

Т-72Б3

Суд в Ленинградской области обязал министерство обороны России выплатить четыре миллиона рублей матери 20-летнего рядового, погибшего на полигоне во время танковых стрельб. Об этом Радио Свобода сообщила правозащитная организация “Зона права”.

Инцидент произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Во время подготовки к учениям солдаты были размещены офицерами в секторе прямого поражения танковым огнём, не обозначенном красными флажками.

В результате выстрела осколочно-фугасным снарядом 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте. Ещё три срочника получили тяжёлые ранения, одному из них оторвало руку.

В декабре 2019 года пострадавшие солдаты отсудили у министерства шесть миллионов рублей компенсации. Военный суд в Новгороде приговорил двух офицеров, признанных виновными в инциденте, к условным срокам.

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