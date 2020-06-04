Журналистов не допустят к наблюдению за подсчётом бюллетеней во время голосования по правкам в Конституцию России. Центральная избирательная комиссия отменила в документе о порядке голосования соответствующую норму, хотя ранее сама же её ввела.

В версии документа, принятой в марте, сотрудникам СМИ и наблюдателям разрешалось "визуально ознакомиться" с рассортированными по стопкам бюллетенями. Теперь же это разрешается только наблюдателям.

Андрей Бузин, член совета движения за права избирателей "Голос", комментируя решение ЦИК пояснил, что раньше журналисты вместе с наблюдателями могли попросить членов комиссии ещё раз пересчитать бюллетени. Зачастую это вскрывало фальсификации, а поскольку в пересчёте принимал участие сотрудник СМИ – это ещё и помогало добиться внимания общественности. Теперь, как пояснил Бузин, такую возможность у СМИ отбирают.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объяснила порядок голосования по поправкам в Конституцию с учётом пандемии коронавируса. По её словам, пришедшим на участки нужно будет на короткое время "приспустить маску", при этом им не нужно будет отдавать паспорт в руки членам избирательной комиссии – его можно будет показать с расстояния двух метров. Глава ЦИК считает, что наблюдатели смогут увидеть документ с такого расстояния.