Журналистов не допустят к наблюдению за подсчётом бюллетеней во время голосования по правкам в Конституцию России. Центральная избирательная комиссия отменила в документе о порядке голосования соответствующую норму, хотя ранее сама же её ввела.
В версии документа, принятой в марте, сотрудникам СМИ и наблюдателям разрешалось "визуально ознакомиться" с рассортированными по стопкам бюллетенями. Теперь же это разрешается только наблюдателям.
Андрей Бузин, член совета движения за права избирателей "Голос", комментируя решение ЦИК пояснил, что раньше журналисты вместе с наблюдателями могли попросить членов комиссии ещё раз пересчитать бюллетени. Зачастую это вскрывало фальсификации, а поскольку в пересчёте принимал участие сотрудник СМИ – это ещё и помогало добиться внимания общественности. Теперь, как пояснил Бузин, такую возможность у СМИ отбирают.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объяснила порядок голосования по поправкам в Конституцию с учётом пандемии коронавируса. По её словам, пришедшим на участки нужно будет на короткое время "приспустить маску", при этом им не нужно будет отдавать паспорт в руки членам избирательной комиссии – его можно будет показать с расстояния двух метров. Глава ЦИК считает, что наблюдатели смогут увидеть документ с такого расстояния.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на неопределённый срок. В понедельник Владимир Путин назначил его на 1 июля.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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