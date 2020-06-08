Полиция в ходе штурма задержала стрелка на юго-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы, который вечером в воскресенье устроил стрельбу из окна квартиры на юго-западе столицы и ранил двоих прохожих.

В ходе штурма квартиры бойцами спецназа он оказал сопротивление и получил ранение, отметили в пресс-службе МВД. Ранен и один из спецназовцев.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство, хулиганстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как пишет ТАСС, мужчина, открывший стрельбу, находился в невменяемом состоянии. По предварительной информации, он имеет психическое заболевание. По данным "Интерфакса", стрелявший был пьян. Телеканал "Россия 24" сообщил, что в квартире проживал бывший директор завода "Серп и молот" Дмитрий Павлов, который недавно развелся с женой.

